Nach Stellwerksstörung in Augsburg: Züge fahren wieder pünktlich

Nach der Stellwerksstörung in Augsburg läuft der Zugverkehr in der Region wieder nach Plan. Laut einem Bahn-Sprecher fahren die Züge wieder pünktlich. Es könne allerdings sein, dass der ein oder andere Zug kürzer ist und dadurch weniger Sitzplätze bietet, so der Sprecher.

Verspätungen und Zugausfälle beim Fugger-Express

Die Stellwerksstörung hatte seit den frühen Morgenstunden zu Verspätungen geführt. Vereinzelt kam es auch zu Zugausfällen. Wie viele Verbindungen gestrichen wurden, konnte der Bahn-Sprecher nicht sagen. Betroffen waren die Züge des Fugger-Express auf den Strecken von Augsburg nach München, Treuchtlingen, Ulm und Memmingen. Die Probleme mit dem Stellwerk waren im Abstellbereich in Augsburg aufgetreten, wo die Züge geparkt und gewartet werden. Da Weichen deshalb manuell bedient werden mussten, wurden manche Züge verspätetet bereitgestellt.

Pendlerzüge nach München

Um die Verzögerungen möglichst gering zu halten, gab die Bahn ihr sogenanntes "Flügelkonzept" vorübergehend auf. Normalerweise werden die Regionalzüge von Donauwörth und Ulm in Augsburg aneinandergehängt und fahren mit einem gemeinsamen Triebwagen nach München. Am Morgen setzte die Bahn stattdessen doppelstöckige Pendlerzüge zwischen Augsburg und München ein. Die Regionalzüge aus Donauwörth und Ulm endeten in Augsburg; München-Pendler mussten am Hauptbahnhof in Augsburg umsteigen.