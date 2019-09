Wegen einer technischen Störung in einem Stellwerk konnte der Bahnhof Fürth am Morgen nicht mehr angefahren werden. Nun ist der Defekt behoben, das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Die Fahrgäste können nun in Fürth wieder ein- und aussteigen, es kommt aber bis in den Vormittag hinein noch zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.