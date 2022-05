Stellwerk-Störung: Wieder Probleme bei Münchner S-Bahn

Fahrgäste der Münchner S-Bahn kennen es mittlerweile, das wichtige und so störanfällige Stellwerk am Münchner Ostbahnhof. Fällt es aus, geht fast nichts mehr auf der Stammstrecke. So auch in der Nacht zum Mittwoch: Schon am späten Dienstagabend meldete die Bahn Probleme mit einem Signal am Ostbahnhof. Am Mittwochmorgen war dann von einem defekten Stellwerk die Rede.

Enorme Probleme auf der Stammstrecke

Laut Deutscher Bahn war das Stellwerk am Ostbahnhof in der Nacht zum Mittwoch ausgefallen und konnte erst gegen 7 Uhr wieder in Betrieb genommen werden. Dadurch waren drei Gleise nicht nutzbar. Züge fuhren auf anderen Gleisen, hatten bis zu 45 Minuten Verspätung oder fielen ganz aus. Am späteren Morgen habe sich die Lage normalisiert, so eine Bahn-Sprecherin. Allerdings fielen noch den gesamten Vormittag fast alle Verstärker-Züge aus, die normalerweise den 10-Minuten-Takt bedienen.