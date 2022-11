Stellenabbau bei Schaeffler: "Können nicht jedem etwas bieten"

Bei Schaeffler in Herzogenaurach sollen bis 2026 insgesamt 670 Stellen abgebaut werden. Das bestätigte Matthias Zink, Vorstand Schaeffler Automotive Technologies, dem Bayerischen Rundfunk in der Frankenschau aktuell im BR Fernsehen. Der Abbau solle sozialverträglich stattfinden, so der CEO: Betriebsbedingte Kündigungen seien "so gut es geht" ausgeschlossen.

Altersteilzeit oder Wechsel in andere Bereiche

Stattdessen sollten Beschäftigte in andere Bereiche des Unternehmens wechseln oder in Altersteilzeit gehen. Das sehe eine entsprechende Zukunftsvereinbarung mit der IG Metall vor. Dazu gehöre auch frühe und offene Kommunikation mit der Belegschaft. Ein Transformations- und Qualifikationsprogramm solle Beschäftigten aus dem Verbrennungsmotorenbereich den Wechsel in den Bereich der Elektromobilität ermöglichen. Es zeige sich aber, dass wohl nicht jedem einzelnen etwas angeboten werden könne, so Zink.

Große Verunsicherung unter den Arbeitnehmern

Schaeffler-Betriebsrat Grigori Beutuna sagte im Gespräch in der Frankenschau aktuell, die Verunsicherung unter den Arbeitnehmern sei groß, nicht zuletzt da es bereits Freiwilligen- und Effizienzprogramme und einen größeren Abbau von rund 1.250 Stellen gegeben habe. Ein Einbruch bei der Nachfrage nach Verbrennungsmotorentechnik sei absehbar gewesen, doch die aktuelle Größenordnung habe alle überrascht.

Hoffnung: Mit neuen Technologien Standort sichern

Betriebsrätin Andrea Grimm setzte im BR-Gespräch unter anderem auf ein Wachstum bei Wasserstoff, E-Mobilität und Innovationen, um neue Arbeitsplätze am Standort Herzogenaurach zu generieren.