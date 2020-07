Stellenabbau: Flughafen München dementiert Zeitungsbericht

"Jede fünfte Flughafen-Stelle wackelt", schreibt der Münchner Merkur in seiner Donnerstagsausgabe. Nachdem am Mittwoch Gespräche zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat über Einsparungen begonnen hätten, würde es aus dem Aufsichtsrat heißen, dass "rund 20 Prozent der Stellen bei der Flughafen-Gesellschaft FMG im Feuer stünden". Da die FMG derzeit knapp 10.000 Menschen beschäftigt, wären das knapp 2.000 Stellen.

Dementi von Arbeitgeber und Gewerkschaft

Sowohl Ralf Krüger von der Gewerkschaft Verdi, der im Betriebsrat sitzt, als auch ein Sprecher der Flughafen München Gesellschaft (FMG) bestreiten auf Nachfrage des BR, dass es genaue Pläne zu Stellenstreichungen am Flughafen gibt. Ralf Krüger sprach von Fehlinformationen.

In dem gestrigen Gespräch hatte Flughafenchef Jost Lammers Vertretern des Betriebsrats lediglich erklärt, dass noch keinerlei Festlegungen getroffen wurden. "Exakte Prognosen zur weiteren Entwicklung sind angesichts der fragilen Situation des Luftverkehrs allerdings momentan noch sehr schwierig", heißt es von der Flughafen München Gesellschaft (FMG). "Vor diesem Hintergrund kann über mögliche Kapazitätsanpassungen am Airport auch erst in den nächsten Monaten im Detail entschieden werden."

Rückkehr zum Normalbetrieb ist ungewiss

Derzeit sind laut Lammers keine verlässlichen Prognosen möglich, wann die Branche wieder zu einem halbwegs normalen Betrieb übergehen kann. Der FMG zufolge ist der internationale Luftverkehr durch die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie in die "schwerste Krise seiner Geschichte" geraten, das Verkehrsaufkommen werde auch in den kommenden Jahren unter dem Niveau von 2019 bleiben.