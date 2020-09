Stellenabbau bei Schaeffler: Söder fordert Prämie für Autos

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler will bis Ende 2022 wegen der Krise in der Automobilindustrie 4.400 weitere Stellen in Deutschland und Europa abbauen. Außerdem werden Standorte aufgegeben, darunter das Werk im unterfränkischen Eltmann. Als Grund nannte Schaeffler die Auswirkungen der Corona-Krise auf die weltweite Automobil- und Industrieproduktion. Durch die Maßnahmen will Schaeffler jährlich bis zu 300 Millionen Euro einsparen.

Söder erwartet weitere Jobverluste in Bayern

Nach der Ankündigung von massivem Stellenabbau beim Zulieferer Schaeffler erwartet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitere Jobverluste in der für den Freistaat wichtigen Autobranche. "Es bewahrheitet sich jetzt das, was ich seit langer Zeit befürchtet habe: Es wird zu massivem Stellenabbau kommen im gesamten Bereich der Automobilindustrie, auch bei den Zulieferern ganz massiv", sagte Söder am Donnerstag bei einem Besuch an seiner früheren Schule in Nürnberg. "Es wird Bayern treffen, es trifft aber auch andere Bundesländer sehr hart", sagte Söder.

Ministerpräsident fordert Prämie auch für Verbrenner

Der Ministerpräsident erneuerte in diesem Zusammenhang seine Forderung nach einer Kaufprämie für Autos auch mit Verbrennungsmotoren. "Deswegen glaube ich einfach, dass eine Prämie für modernste ökologische Autos auch im Verbrennerbereich ein Beitrag ist, Arbeitsplätze zu retten", sagte Söder. Modernere Verbrenner, etwa auch Dieselmotoren, seien klimafreundlicher als die aktuell genutzte Generation von Antrieben. "Ich kann nur dringend appellieren, noch einmal genau zu überlegen, wie wir an dieser Stelle ein Hilfsprogramm machen können", sagte Söder.

Hilfe für betroffene Regionen

Die Staatsregierung in Bayern werde am Wochenende darüber beraten, welche Möglichkeiten es zur Hilfestellung für Schlüsselbranchen wie der Autoindustrie aber auch der von der Corona-Krise besonders in Mitleidenschaft gezogenen Luft- und Raumfahrtindustrie gibt. Dabei soll die Hilfe für besonders betroffene Regionen im Vordergrund stehen.

Folgen des Strukturwandels?

Der Vorstandsvorsitzende von Schaeffler, Klaus Rosenfeld, hat den erneuten Stellenabbau mit einem "tiefgreifenden Strukturwandel" in der Industrie begründet. Die Verlagerung von Arbeitsplätzen sei unvermeidbar, um den Konzern fit für die Zukunft zu machen, sagte Klaus Rosenfeld dem Bayerischen Rundfunk.

IG Metall kritisiert Stellenabbau

Kritik kommt von Betriebsräten und der IG Metall. "Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Corona-Krise herhalten soll um lang geplante Maßnahmen auf den Weg zu bringen", so Thomas Höhn von der IG Metall Schweinfurt. Für den 16. September ist nun ein bundesweiter Aktionstag an allen Schaeffler-Standorten geplant.