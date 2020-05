Stellenabbau bei Autozulieferer ZF - Unruhe auch in Nürnberg

Bei Vollbetrieb arbeiten am ZF-Standort Nürnberg etwa 1200 Beschäftigte, denn zu den etwa 1.000 Festangestellten kommen rund 200 Leiharbeiter. Allerdings habe ZF für den Standort Nürnberg, wo vor allem Getriebegehäuse gegossen werden, schon vor der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet. Auch deswegen sieht Roland Wehrer von der IG Metall etliche Jobs in Gefahr.

Schwierige Lage am ZF-Standort Nürnberg

Wehrer bezeichnet die Lage für den Standort Nürnberg als ernst. Die ZF-Firmenleitung habe bereits vor einiger Zeit argumentiert, dass der Kostendruck groß sei und es schwierig werde, am Standort Nürnberg kostendeckend zu arbeiten. Daher habe ZF auch Nürnberg für den Stellenabbau ins Auge gefasst.

ZF will neue Verhandlungen mit der IG Metall

Derzeit gibt es allerdings noch eine ausgehandelte Beschäftigungsgarantie bis Ende 2021. ZF will aber offenbar an einigen Standorten nachverhandeln. Dabei gehe es auch um Sonderzahlungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Im Jahr 2011 hatte ZF das damalige Honsel-Werk in Nürnberg übernommen, nachdem Honsel insolvent geworden war. Die ebenfalls übernommenen Mitarbeiter hatten damals auf Teile des Gehalts verzichtet.

Zwölf ZF-Standorte in Bayern

Derzeit beschäftigt ZF weltweit knapp 150.000 Mitarbeiter, 51.000 davon in Deutschland. Das Unternehmen rechnet für das laufende Jahr mit Umsatzeinbußen von 25 Prozent. Im vergangenen Jahr war der Gewinn um fast zwei Drittel, auf 350 Millionen Euro, eingebrochen. ZF hat alleine in Bayern zwölf Standorte: Aschaffenburg, Aschau am Inn, Auerbach, Bayreuth, Kösching, Lohr, Passau, Regensburg, Schweinfurt, Thyrnau, Unterschleißheim und Nürnberg.