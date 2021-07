Steinwurf auf AfD-Büro in Straubing

Politiker sind immer wieder Ziel von verbalen Angriffen und tätlichen Attacken. In Straubing hat es nun die AfD-Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga getroffen: Die Schaufensterscheibe ihres Büros wurde eingeworfen.

Weil es den Verdacht auf eine politisch motivierte Tat gibt, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen beobachten zwei junge Unbekannte

Ereignet hat sich die Tat in der Rosengasse am Donnerstagabend um kurz nach 21.30 Uhr. Zwei Unbekannte wurden offenbar im Tatzeitraum beobachtet. Laut Zeugenaussagen sollen sie etwa 20 Jahre alt und 180, beziehungsweise190 Zentimeter groß sein. Beide trugen Kapuzenpullover - einer dunkelblau, einer weiß. Die Unbekannten flüchteten nach der Tat Richtung Theresiencenter. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Vor Ort sicherte die Polizei Spuren. Womit geworfen wurde, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden an der Scheibe beläuft sich auf 5.000 Euro, heißt es. Verletzt wurde niemand.

Corinna Miazga - seit 2013 bei der AfD

Die 38-jährige Corinna Miazga ist seit acht Jahren in der Alternative für Deutschland und wurde im selben Jahr Kreisvorsitzende im Landkreis Straubing-Bogen. Seit 2017 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages und Landesvorsitzende der AfD in Bayern. Sie wohnt in Straubing.