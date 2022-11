Steinwürfe auf der B2 bei Gersthofen: Polizei sucht Serientäter

Insgesamt neun Mal hat der oder die Unbekannte Steine von Brücken auf Fahrzeuge auf der B2 geworfen. Zuletzt wurden am Montag (14.11.) zwei Fahrzeuge auf Höhe der Lechstahlwerke bei Erlingen beziehungsweise zwischen den Anschlussstellen Gersthofen Nord und Stettenhofen von unbekannten Gegenständen getroffen.

Die Polizei steht vor einem Rätsel

Verletzt wurde bislang niemand, der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei aber auf mehrere tausend Euro. Die Taten haben alle sich auf der B2 zwischen Mertingen und Gersthofen ereignet. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord in Augsburg mitteilt, ermitteln die Beamten bereits seit Ende Oktober wegen dieser Vorfälle, bislang aber ohne Erfolg.

Auffällige Häufung von Steinwürfen

Zum Teil kam es zu einer auffälligen Häufung der Vorfälle. Ende Oktober gab es laut Polizei drei Steinwürfe in Höhe der Tankstelle bei Nordendorf. Am 26. Oktober hatte es dort binnen kürzester Zeit zwei Steinwürfe gegeben, am Tag darauf gleich in der Nähe einen weiteren. Drei ähnliche Vorfälle gab es dann laut Polizei am 9. November in Höhe der Lechstahlwerke bei Erlingen, an der Anschlussstelle Nordendorf sowie im Bereich der Anschlussstelle Mertingen. Am folgenden Tag wurde ein Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Biberbach durch einen Stein beschädigt.

Erhöhte Präsenz der Polizei an der B2

Die Polizeiinspektion Gersthofen hat direkt nach dem ersten Vorfall die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei setzt unter anderem auf eine erhöhte Präsenz entlang der Bundesstraße, bislang gebe es aber noch keinen Ermittlungserfolg. Deswegen bitten die Beamten nun um Zeugenhinweise. Außerdem appelliert die Polizei, bei verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der B2 nicht zu zögern und sofort den Notruf 110 zu wählen.