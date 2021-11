08.11.2021, 20:19 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Steinschlag an der Karlsburg: Hubschrauber bringt neue Fangzäune

Die Arbeiten hatten schon im Februar begonnen. Nach Rodung des Steilhangs und der Felssicherung kam jetzt der Schlussakt: Per Hubschrauber wurden am Montag die Fangzäune in den Hang unterhalb der Karlsburg eingeflogen.