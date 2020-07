Steinmeiers digitale Abschlussfeier mit Allgäuer Unterstützung

Schulabschlussfeiern sind vielen Menschen in guter Erinnerung: Man war froh, die Prüfungen hinter sich zu haben und wollte den neuen Lebensabschnitt gebührend feiern. Dieses Jahr ist alles anders: Feiern sind wegen Corona nur unter strengen Auflagen erlaubt, oft müssen sie deshalb ganz ausfallen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat deswegen eine Onlinekampagne gestartet, die die Jugendlichen aufmuntern soll. Dutzende Promis haben dafür Fotos aus ihrer eigenen Schulabschlusszeit beigesteuert. Eine Schülerin aus Oberstdorf kommt sogar in der Videobotschaft des Bundespräsidenten vor.

"Ich sträube mich, ohne euch weiterzugehen"

An einem Stehpult inmitten von Stühlen mit bunten Luftballons spricht Bundespräsident Steinmeier in dem Video zu den Schulabgängern. Nach seinen ersten Worten kommt ein Schnitt und die Oberstdorferin Ines Strohmaier ist zu sehen: "Was ich am meisten an meiner Schule vermissen werd': Meine Leute, die immer für mich da waren. Und sie sind es auch noch heute: die Freunde, die Freude. Nach dem Klausuren-Überstehen, ich sträube mich, ohne Euch weiterzugehen."

Heuer kein richtiger Abschlussball

Das Video mit dem Vers hat die 18-Jährige ganz schlicht vor einer Holzwand selbst gedreht. Dass sie für eine solche Aufgabe die Richtige ist, dachte sich der Schulleiter des Oberstdorfer Gymnasiums. Die Anfrage des Bundespräsidenten an das südlichste Gymnasium Deutschlands hat er deshalb an sie weitergeleitet. Gemeinsam hatten alle Schulabgänger dieses Jahr, dass sie sich Teile des letzten Schulstoffs vor den Prüfungen zu Hause aneignen mussten. Und für viele gibt es auch – wie für Ines Strohmaier – nur eine Zeugnisübergabe und keinen richtigen Abschlussball.

Literaturstudium und Poetry Slam

Strohmaier freut sich auf den Start ihres Literaturstudiums in der Schweiz. Ihrer Begeisterung für Sprache geht sie auch in ihrem Hobby nach. Sie macht bei Poetry Slams mit. Wortakrobaten treten dabei mit jeweils sechsminütigen Auftritten gegeneinander an. Im Moment gibt es wegen Corona viel weniger solche Veranstaltungen als sonst. Die Kulturbranche, in der Ines Strohmaier später gerne als Autorin oder Moderatorin Fuß fassen würde, steckt wegen Corona in Schwierigkeiten.