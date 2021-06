Steinmeier vergibt Verdienstorden an Bayreuther Umweltschützerin

Als eine von sechs Umweltschützerinnen und Umweltschützern erhält die Bayreutherin Stefanie Propp den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird der Vorsitzenden des Vereins "Die Summer e.V." das Bundesverdienstkreuz im Schloss Bellevue überreichen.

Verdienstorden: Klimaschützerin hat Naturgarten mitgestaltet

Die Auszeichnung erhält Stefanie Propp für ihr herausragendes Engagement in der Kategorie Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. In einer Erklärung des Bundespräsidenten heißt es, Stefanie Propp koordiniere nicht nur die Aktivitäten des Vereins "Die Summer", sie wirke auch entscheidend am Naturgarten "Bunter Hügel" mit. Dieser Garten im ehemaligen Landesgartenschaugelände Bayreuth bringt der Stadtbevölkerung verschiedene Lebensräume näher und ist als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet worden.

Propp setzt Umweltschutzmaßnahmen in Bayreuth um

Die 25-jährige Stefanie Propp hat den Verein "Die Summer" mit weiteren Studentinnen und Studenten im Jahr 2018 gegründet. Gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern setzen die Aktiven Umweltschutzmaßnahmen in der Stadt Bayreuth um. Der Verdienstorden ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Dienste um das Gemeinwohl ausspricht.