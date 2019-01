Steinmeier: Schnelles Internet gehört zur Grundversorgung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist der Ansicht, dass jeder Bürger heutzutage schnelles Internet braucht - wo immer er lebt und arbeitet. Steinmeier sagte bei einem Forum zum Thema "ländliche Räume" bei der Grünen Woche in Berlin, natürlich gebe es Unterschiede zwischen Städten und dem Land. Es gehe aber darum, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen.

"Niemand käme bei zu wenigen Menschen in einem Dorf auf die Idee, Elektrizität oder Wasser abzustellen. Und genauso wie Strom und Wasser gehört heute schnelles Internet zur Grundversorgung." Frank-Walter Steinmeier

Vergabe der 5G-Lizenzen

Steinmeier zufolge muss die Politik dafür sorgen, dass die ländlichen Räume "nicht noch weiter von der technischen Entwicklung abgehängt" werden. Das bezieht sich auf die anstehende Versteigerung der 5G-Lizenzen, also den Zugang zur nächsten Generation des mobilen Internets. 5G allein, sagt Steinmeier, werde die Regionen zukunftsfest machen, aber er setze doch neue Standards.

Weiße Flächen in den Regionen

In einigen Regionen, etwa in Niederbayern und der Oberpfalz sowie in weiten Teilen von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch Flächen ohne Netz. Die großen Netzanbieter wie etwa die Telekom wehren sich gegen die Auflagen, die an den Erwerb der 5G-Lizenzen geknüpft sind.