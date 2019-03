Bundespräsident Steinmeier eröffnet "Woche der Brüderlichkeit"

Steinmeier gratulierte dem Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR) zu seinem 70-jährigen Bestehen. Der Koordinierungsrat besteht aus über 80 Gesellschaften, die mehr als 2.000 Veranstaltungen für Religionsfreiheit und Toleranz pro Jahr durchführen.

Dessen Präsident, Rabbiner Andreas Nachama, ergänzte in seinem Grußwort das Motto "Gemeinsam gegen Judenfeindlichkeit" um die Worte "und für unsere im Grundgesetz verankerten Grundrechte". Aus der deutschen Geschichte bleibe die Erkenntnis, so Nachama, dass jeder Mensch in der Gesellschaft nur die Freiheit habe, die er anderen zubilligt. Eine Anti-Muslim-Stimmung sei genauso zu beurteilen wie Judenfeindschaft.

Ministerpräsident Söder: "Das dulden wir nicht!"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte in seiner Rede, mit Antisemitismus und Parteien, die ihn förderten bzw. kleinredeten, hart "ins politische Gericht" zu gehen.

"So etwas wollen wir nicht, das dulden wir nicht und da gehen wir hart dagegen vor." Ministerpräsident Markus Söder

Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen

Im Rahmen des Festaktes wurde die Buber-Rosenzweig-Medaille für Verdienste um den jüdisch-christlichen Dialog verliehen. Geehrt wurden in diesem Jahr mit der undotierten Auszeichnung die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (Kiga) und das Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC). In Ihrer Laudatio würdigte die Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales Sawsan Chebli Kiga dafür, dass sie "nicht mit erhobenem Zeigefinder, nicht durch Stigmatisierung, sondern über Empathie, Verständnis und Beteiligung" gegen Antisemitismus wirkt.

Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus wurde 2003 gegründet. Sie ist nach Angaben des Deutschen Koordinierungsrates bundesweit einer der ersten zivilgesellschaftlichen Träger, die sich der Herausforderung gestellt haben, Konzepte für die kritische Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft zu entwickeln. So werden beispielsweise Materialien für die antisemitismuskritische Bildungsarbeit an Schulen bereitstellt, um bereits in der Schule die Schülerinnen und Schüler für das Thema zu sensibilisieren.

NDC: 450.000 Schüler in 20 Jahren erreicht

Das Netzwerk für Demokratie und Courage feiert in diesem Jahr bereits sein 20-jähriges Bestehen. Es ist in zwölf Bundesländern sowie in Frankreich tätig. In dem Netzwerk engagieren sich junge Menschen für eine demokratische Kultur, Zivilcourage und gegen menschenverachtendes Denken. Seit seiner Gründung habe das NDC rund 4.200 Teamerinnen und Teamer ausgebildet, die in diesem Zeitraum Hundertausende Projekttage ehrenamtlich umgesetzt haben, so Sawsan Chebli. Dadurch konnten seit der Entstehung des Netzwerks mehr als 450.000 Schülerinnen und Schüler erreicht werden.