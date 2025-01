Steinmeier empfängt Allgäuer Sternsinger auf Schloss Bellevue

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag 20 Sternsingerinnen und Sternsinger aus dem Allgäu im Berliner Schloss Bellevue empfangen. Die Mädchen und Jungen aus verschiedenen Gemeinden im Bistum Augsburg beteiligen sich an der deutschlandweiten Aktion Dreikönigssingen, bei der Spenden für Kinder in ärmeren Ländern gesammelt werden.

Segen am Eingangsportal kommt von einem Allgäuer Sternsinger

Der zwölfjährige Josias aus Buchenberg im Allgäu schrieb an das Eingangsportal des Schlosses Bellevue den traditionellen Segen "20 C M B 25". Die Buchstaben stehen für die lateinischen Worte "Christus Mansionem Benedicat" ("Christus segne dieses Haus").

Kanzler empfängt Sternsinger aus ganz Deutschland

Das diesjährige Dreikönigssingen steht unter dem Motto "Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte". Begegnungen mit politischen Entscheidungsträgern und Repräsentanten gehören seit vielen Jahren zur Sternsinger-Tradition. Am Dienstag wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) engagierte Kinder aus ganz Deutschland im Kanzleramt empfangen.

Bei der Sternsinger-Aktion ziehen jedes Jahr rund um den 6. Januar vor allem Kinder und Jugendliche in ihren Gemeinden von Haus zu Haus. Verkleidet als Heilige Drei Könige tragen sie Lieder vor und bitten um Spenden. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend.

Mit Material von epd.