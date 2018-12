Steinkohle-Aus: Mitgefühl im Oberpfälzer Braunkohlerevier

Deutschland nimmt Abschied von der Steinkohle - mit dem letzten geförderten Kohlestück und einem hochrangig besetzten Festakt in Bottrop. Frühere Bergleute aus der Oberpfalz fühlen mit und senden den "Kumpels" die besten Wünsche.

In der Oberpfalz war 1982 Schluss

Das Oberpfälzer Braunkohlerevier war in der damaligen Bundesrepublik Deutschland das zweitgrößte Braunkohlenrevier nach Nordrhein-Westfalen. "Wir wünschen den Menschen dort viel Glück, von ganzem Herzen", sagte Walter Buttler dem BR, Leiter des Wackersdorfer Heimat- und Industriemuseums.

"Wir haben das 1982 mitgemacht. Wir wissen, was es heißt, wenn man Arbeitsplätze verliert und eine neue Arbeit suchen muss." Walter Buttler vom Wackersdorfer Heimat- und Industriemuseum

Der Knappenverein Wackersdorf traf sich am Freitag eigens zu einem Frühschoppen, um an die Bergleute in Bottrop zu denken.

Am 21. September 1982 wurde im Raum Wackersdorf die letzte Tonne Kohle gefördert. Danach wurde die BBI, die Bayerische Braunkohlen Industrie AG, aufgelöst.

Strukturwandel in der Oberpfalz geglückt

Museumsleiter Buttler geht davon aus, dass der Strukturwandel eine gewaltige Herausforderung für den Ruhrpott bedeutet. "Wir haben Glück gehabt", findet der frühere BBI-Mitarbeiter. Er selbst sei damals im BMW-Werk Regensburg untergekommen. Viele andere Kollegen hätten ebenfalls eine neue Arbeitsstelle gefunden, so Buttler, auch wenn sie zum Teil wegziehen mussten.

Die Region habe sich trotz des Aus für die Atomare Wiederaufarbeitungsanlage WAA gut entwickelt, vor allem mit dem Innovationspark Wackersdorf. Zudem seien aus den früheren Tagebauen tolle Seen geworden, was den Tourismus vorangebracht habe.