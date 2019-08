Steinhummel: Spitzenreiter beim LBV-Insektensommer

Die diesjährige große Insektenzählung des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) hat gleich zwei neue Spitzenreiter ergeben. Waren vor einem Jahr noch die Hainschwebfliege und Ackerhummel, die am meisten gezählten Insekten in den Gärten und in der Flur, so waren es in diesem Jahr die Steinhummel und die westliche Honigbiene.

Admiral und Distelfalter stark vertreten

Gewinner dieses Sommers sind aber zwei Wanderfalter. Admiral und Distelfalter legten stark zu, so die Bilanz der großen Insektenzählung. Im Vergleich zum vergangenen Hitzesommer scheint es dagegen ein weniger gutes Jahr für Wespen zu sein. Die Gemeine Wespe liegt dieses Jahr nicht in den Top Ten, sagte LBV-Insektenexpertin Melanie Chisté.

700 Teilnehmer in Bayern

Der Insektensommer fand vom 31. Mai bis zum 9. Juni und vom 2. bis zum 11. August statt. Aus Bayern kamen über 700 Meldungen online an den LBV.