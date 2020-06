Steinhummel am häufigsten gesichtetes Insekt

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz in Hilpoltstein (Lkr. Roth) und der Naturschutzbund NABU hatten zu ihrer jährlichen Insektenzählung aufgerufen. Nach der Halbzeit der Zählung ist wieder die Steinhummel am häufigsten in bayerischen und deutschen Gärten gesichtet worden.

Top Ten nur leicht verändert

Die Top Ten haben sich nach Angaben des LBV wie in den beiden Vorjahren nur leicht verändert. Ähnlich wie 2019 folgen der Steinhummel die Hainschwebfliege, der Asiatische Marienkäfer, die Westliche Honigbiene (2019 Platz zwei), die Wildbiene und die Lederwanze. Auf den weiteren Plätzen folgen dieses Mal der Siebenpunkt-Marienkäfer, die Gemeine Feuerwanze, Ameise und Wespe.

Fokus auf Marienkäfer

Ein besonderer Fokus liegt bei der Zählung in diesem Jahr auf der Frage, ob der Siebenpunkt- oder der Asiatische Marienkäfer häufiger gesichtet werden, wie Gerhard Hübner vom LBV erläuterte. Nach den bisherigen Beobachtungen liegt der vom Menschen zur Blattlausbekämpfung eingeführte Asiatische Marienkäfer im Freistaat mit nahezu doppelt so vielen Meldungen klar vor dem Siebenpunkt. Beim Asiatischen Marienkäfer sind die Deckflügel hellgelb bis dunkelrot und die Anzahl der schwarzen Flecken variiert von wenigen, die kaum zu sehen sind bis hin zu 19, so dass der Käfer fast schwarz erscheint.

Holzbiene breitet sich aus

Da die Zählung bereits das dritte Jahr stattfindet, können auch erste Trends festgestellt werden. Die Blaue Holzbiene, die ursprünglich nur in Südeuropa und manchen Regionen Süddeutschlands zu finden war, wandert nach und nach gen Norden, wie der LBV weiter mitteilte. Inzwischen ist die Blaue Holzbiene, die größte heimische Wildbienenart, schon auf der Insel Rügen und in Schleswig-Holstein gesichtet worden. Die große Wildbiene steht in Deutschland auf der Vorwarnliste der Roten Arten, breitet sich aber derzeit weiter aus, da sie warme, trockene Bedingungen wie in den beiden vergangenen Jahren braucht.

Zweite Zählung im Hochsommer

Vom 29. Mai bis zum 7. Juni konnten Menschen in Bayern und ganz Deutschland Insekten zählen und online melden. Bayernweit wurden in diesem Zeitraum in knapp 480 Orten mehr als 4.400 Beobachtungen verzeichnet. Der zweite Teil der jährlichen Insektenzählung findet vom 31. Juli bis 9. August statt.