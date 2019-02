Steinewerfer-Prozess: Gegensätzliche Aussagen verzögern Prozess

Nach Angaben von Gerichtssprecher Friedrich Weitner hatte der Angeklagte 17-Jährige in seiner polizeilichen Vernehmung angegeben unter anderem Steine von einer Brücke auf die Autobahn geworfen zu haben. Im Prozess hat der 17-Jährige den mitangeklagten 20-Jährigen als den Haupttäter belastet.

Auch Brandstiftung angeklagt

Die Kammer hat jetzt weitere Zeugen geladen, so Weitner. Allerdings gäbe es keine direkten Zeugen der Tat. Wegen versuchten Mordes müssen sich ein 17- und ein 20-Jähriger vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Sie sollen Steine und Holzpaletten von Brücken auf Autobahnen und auf einen Zug geworfen haben. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat nun der ältere der zwei Angeklagten gestanden. Daneben sollen die Beiden auch noch eine leerstehende Lagerhalle in Brand gesteckt haben.

Urteil soll Ende Februar verkündet werden

Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da der jüngere Angeklagte minderjährig ist. Ein Urteil wird am 26. Februar erwartet.