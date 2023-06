Steinerne Brücke Regensburg: Pünktlich zum Bürgerfest repariert

Elf Wochen nach dem spektakulären Unfall auf der Steinernen Brücke in Regensburg sind die Reparaturarbeiten an der Brüstung nun abgeschlossen. Wie die Stadt auf Anfrage des BR mitteilt, wird am Dienstag (13.06.) bereits das Gerüst abgebaut. Weil der Fugenbelag noch aushärten muss, bleibt die Absperrung noch bis spätestens Donnerstag bestehen.

Brücke rechtzeitig zum Bürgerfest repariert

Somit konnte das etwa vier Meter breite Loch in der Brüstung der Steinernen Brücke rechtzeitig vor dem am kommenden Wochenende anstehenden Bürgerfest geschlossen werden. Die Kosten belaufen sich laut Stadt auf rund 60.000 Euro. Ursprünglich war der Schaden auf 75.000 Euro geschätzt worden. Da aber weniger Steine durch den Unfall beschädigt worden waren als gedacht, sei es jetzt etwas billiger geworden, hieß es.

Kleinbus durch Brüstung gekracht

Bei dem Unfall Ende März war ein 66-jähriger Mann mit seinem Kleinbus verbotenerweise über eine seitliche Zufahrt auf die Brücke gefahren und aus bisher ungeklärter Ursache frontal in die Brüstung gekracht und hat diese auch durchbrochen. Teile der Brüstung stürzten auf die darunterliegende Jahninsel. Verletzt wurde dabei niemand. Für die Reparatur mussten neue spezielle Brüstungssteine besorgt werden. Das Bild mit dem über die Brüstung hängenden Kleinbus hatte überregional für Aufsehen gesorgt.

Weltkulturerbe-Brücke für Verkehr gesperrt

Die Steinerne Brücke ist Teil des Unesco-Weltkulturerbes in Regensburg. Von 2010 bis 2018 war sie für rund 20 Millionen Euro saniert worden. Schäden durch Verkehr und Feuchtigkeit hatten dies erforderlich gemacht. Nach einem Bürgerentscheid Ende der 90er Jahre war die Brücke zunächst für den privaten Autoverkehr gesperrt worden, seit 2008 gilt das auch für Busse und Taxis.