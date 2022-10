Steinbrück begrüßt Machtwort von Kanzler Scholz in AKW-Frage

"Wenn sich zwei Mitglieder des Kabinetts ein so langes Elefanten-Derby liefern, wie Habeck und wie Lindner, über eine in meinen Augen drittklassige Frage, ob die Kernkraftwerke drei, vier, fünf oder von mir aus auch sechs Monate länger laufen im Streckbetrieb oder im Normalbetrieb, dann muss ihnen irgendwann mal heimgeleuchtet werden", so Peer Steinbrück wörtlich beim Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen.

Steinbrück: Alle Parteien müssen ideologisch abrüsten

Gleichzeitig kritisierte Steinbrück das Festhalten der Koalitionsparteien auf ihren Positionen. Man werde allen Parteien abverlangen müssen, in diesen Zeiten ideologisch etwas abzurüsten. "Das ist der Fehler, den die Koalition im Moment darstellt: Man hat den Eindruck, sie betreibt Parteipolitik in diesem Krisenmanagement und folgt nicht einer staatspolitischen Raison d'Être." Insofern habe Scholz Recht gehabt, den Konflikt zwischen Lindner und Habeck mit seinem Machtwort zu beenden.

Politikwissenschaftlerin Münch: Koalition wird deshalb nicht auseinanderbrechen

Auch die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, sieht das Machtwort von Olaf Scholz nicht als nachhaltige Schwächung der Koalition. Keiner der Koalitionspartner werde nach ihrer Einschätzung die Koalition verlassen oder gar zu einer unionsgeführten Koalition wechseln, zeigte sich Münch überzeugt. Insbesondere weil FDP und Grüne dann wieder gemeinsam in einer Regierung wären, lediglich unter einem anderen Kanzler, der vermutlich Friedrich Merz heißen würde.

Steinbrück: Zweifel an Sinnhaftigkeit von festem Ausstiegstermin

Bezogen auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz getroffene Entscheidung zu einem Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke bis zum 15. April des kommenden Jahres zeigte sich Peer Steinbrück zurückhaltend. Die terminliche Bindung berge das große Risiko, dass man diese Entscheidung noch einmal aufrollen müsse, wenn der Winter 23/24 problematisch werde. "Insofern bin mir nicht so sicher, ob diese Entscheidung oder diese terminliche Fixierung der Weisheit letzter Schluss ist."

Steinbrück fordert mehr finanzielle Belastung "für die oberen Etagen"

Steinbrück betonte außerdem, dass er den Eindruck habe, dass Politik und auch Gesellschaft die Dimension dieser Zeitenwende überhaupt noch nicht begriffen haben. Hier sei insbesondere auch die Zivilgesellschaft gefordert. Man habe die Politik als unfähig erklärt, erwarte jetzt aber alle Lösungen von ihr. Das sei ein seltsames Paradoxon, so Steinbrück. "Die Politik ist nicht dazu da, allen alle Widrigkeiten zu kompensieren."

Vielmehr müsse sich die Politik auf die Menschen und Betriebe konzentrieren, die in existenziellen Nöten seien. Dabei müssten auch die Reichen er belastet werden. Er habe sich zum Beispiel bei der Gasumlage gefragt, warum diese nicht in einen Steuertarif "für die oberen Etagen" integriert worden sei. "Das ist wiederum eine ideologische Blödheit der FDP, weil sie da nicht rangeht und für die angefangen beim Tempolimit bis hin zu Steuererhöhungen es nicht in Frage kommt."

