Steinbruch und Streuobst: Bürgerentscheide im Landkreis Würzburg

"Kein neuer Steinbruch in Lindelbach", so steht es auf gelben Plakaten und Autoaufklebern. In Randersacker stimmen die Bürger über einen geplanten Steinbruch ab, der am Rand des dortigen Ortsteils Lindelbach entstehen soll. Das Projekt sorgt seit mehreren Monaten für Kritik. Gleich in zwei Gemeinden im Landkreis Würzburg werden am Sonntagabend die Ergebnisse von Bürgerentscheiden bekanntgegeben. Auch in Margetshöchheim stimmen die Bürger ab. Dort geht es um die Zukunft einer Streuobstwiese ab. Hier wurde neben einem Bürgerbegehren auch ein Ratsbegehren eingereicht.

Neuer Muschelkalk-Steinbruch bei Lindelbach geplant

In Lindelbach bei Randersacker soll auf einer knapp zehn Hektar großen, landwirtschaftliche Fläche ein Steinbruch entstehen. Dort will die Kleinrinderfelder Firma "Seubert Natursteine" Muschelkalk abbauen. Das Areal grenzt an einen alten Steinbruch an. Eine Bürgerinitiative fordert, dass der Markt Randersacker "alle rechtlich zulässigen Maßnahmen" ergreift, um den neuen Steinbruch zu verhindern. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens fürchten negative Auswirkungen auf die Biodiversität und den Wasserhaushalt, genauso wie Lärm und Feinstaub.

Bauamt des Landkreises erteilt Genehmigung

Die Entscheidung über die letztliche Genehmigung trifft allerdings nicht die Marktgemeinde, sondern der Landkreis Würzburg. Seit knapp drei Wochen liegt das Vorhaben beim zuständigen Bauamt, heißt es aus dem Landratsamt. Nach Angaben der Firma "Seubert Natursteine" sei im Vorfeld des Antrags eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt worden. Demnach sei eine Renaturierung des Steinbruchs als Biotop geplant. Mit Blick auf die A3, die nur wenige hundert Meter weiter liegt, schätzt das Unternehmen die zusätzliche Feinstaubbelastung gering ein.