Steinbruch bei Wiesent: Einwendungen werden erörtert

Die Planungen für einen Steinbruch im ehemaligen Fürstlichen Thiergarten bei Wiesent erhitzen seit vielen Jahren die Gemüter im Landkreis Regensburg. Jetzt kommt es im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu einem sogenannten Erörterungstermin nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

Der Bauunternehmer Robert Fahrner aus Mallersdorf will auf 12,3 Hektar Fläche einen Steinbruch für die Dauer von 25 Jahren für den Abbau von Granit errichten.

Bislang ist der Wald, der dem Forstbetrieb des Fürstenhauses Thurn und Taxis gehört, ein Naherholungsgebiet der Bürger von Wiesent und der Umgebung. In unmittelbarer Nähe des Geländes befindet sich der Nepal-Himalaya-Pavillon - ein beliebtes Ausflugsziel in der Region.

Unternehmer will Baustoffe aus der Region

Seit 2009 sucht der Unternehmer einen zweiten Steinbruch, um für sein Tiefbauunternehmen mit rund 400 Mitarbeitern die Rohstoffversorgung in der Region zu sichern. Mehrere Standorte wurden begutachtet. Schließlich stellte das Unternehmen für das Gelände im ehemaligen Fürstlichen Thiergarten einen Antrag auf Genehmigung.

Für Robert Fahrner sprechen vier Gründe für diesen Standort: der nächste Ort sei mehr als einen Kilometer entfernt, für den Abtransport müssen keine Ortschaften durchquert werden, der vorhandene Granit sei sehr hochwertig und die Natur an dieser Stelle lasse einen Abbau zu - es sei kein Naturschutzgebiet. Tatsächlich haben das Landesamt für Umwelt und die Untere Naturschutzbehörde laut dem Unternehmer keine Bedenken wegen des Standorts.

Zahlreiche Einwendungen

Viele Bürgerinnen und Bürger sehen das anders: Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens haben 1.020 Einwender Bedenken gegen das Vorhaben geäußert. Das Regensburger Landratsamt spricht von 1.016 gültigen Einwendungsschreiben, wobei rund 800 Personen ein identisches Formblatt verwendet haben. Zudem liegen rund 200 individuelle Einwendungen vor. Sie werden jetzt bei dem Erörterungstermin in Barbing mit Fachleuten diskutiert.

Bei dem öffentlichen Termin, der unter Umständen auch über zwei Tage gehen könnte, ist Platz für rund 300 Besucherinnen und Besucher. Eine Entscheidung, so der Landkreis Regensburg, werde bei dem Termin nicht fallen. Bis es dazu komme, werden wohl mehrere Monate vergehen, vermutet die Behörde, will sich aber nicht festlegen.

Bürgerinitiative hat große Bedenken

Viele Bedenken hat die "Bürgerinitiative Schutz unseres einmaligen Thiergartens zwischen Walhalla und Nepal-Himalaja-Pavillon". So fürchten die Bürger zum Beispiel die Auswirkungen der regelmäßigen Sprengungen in dem Steinbruch. Der Sprengstoff gefährde das Trinkwasser und Bäche in der Region. Der Steinbruch sei rund 800 Meter Luftlinie von der Ortschaft Ettersdorf entfernt. Die Region werde durch den "Dreck und Lärm durch den Abtransport" belastet, so Sprecher Paul Wiethaler. Die Natur im ehemaligen Thiergarten werde massiv Schaden nehmen. Das betroffene Landschaftsschutzgebiet sei wichtiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Das große zusammenhängende Waldgebiet würde durchschnitten. Auch der Tourismus werde unter dem Granitabbau leiden.