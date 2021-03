Steinadler in Lebensgefahr - Hinweise auf Vergiftung

Der am Montag von Wanderern in Unterammergau gefundene Steinadler ist wahrscheinlich vergiftet worden. Mittlerweile wird der stark geschwächte Vogel in der Greifvogelauffangstation in Sauerlach behandelt.

Röntgenaufnahmen unauffällig

Anfangs wurde von einem Zusammenstoß mit einem Auto ausgegangen, jetzt verdichten sich Hinweise auf eine Vergiftung. Der Zustand des Steinadlers sei weiter kritisch, so Alfred Aigner, der Leiter der Greifvogelauffangstation in Sauerlach. Das zirka fünf Jahre alte Weibchen schwebe in Lebensgefahr, so Aigner. Der Vogel kann sich nicht auf den Beinen halten, wird mit Nahrung und Medikamenten versorgt. Röntgenaufnahmen haben nichts auffälliges gezeigt, vieles spricht für eine Vergiftung.

Bleireste aus Jagdmunition?

Eine Möglichkeit könnten Bleireste von Jagdmunition sein. Es komme öfter vor, dass Adler von erlegtem Wild fressen, immer wieder kommt es deswegen zu Todesfällen bei Greifvögeln, sagt Aigner. Das Blut der Adlerdame wird derzeit in einem Labor untersucht, um die Therapie bestmöglich auf die Ursache auszurichten.

Keine Hinweise auf vorsätzliche Vergiftung

Hinweise auf eine vorsätzliche Vergiftung gibt es derzeit nicht, so Aigner. Die Hoffnung ist jetzt, dass der Vogel überlebt. Bei dem Steinadler handelt es sich um ein echtes Prachtexemplar, gute 4,5 Kilo schwer, fast zwei Meter Flügelspannweite. Alfred Aigner will alles tun, dass er bald wieder im Graswangtal in die Lüfte aufsteigen kann.