Steigerwaldbahn – Trasse noch nicht zum Abbruch freigegeben

Die Firma Meißner Gleisrückbau aus Dörzbach in Baden-Württemberg darf derzeit keine Maßnahmen wie etwa den Gleisrückbau ergreifen. Das teilte die Regierung von Mittelfranken als zuständige Landeseisenbahnbehörde dem Bayerischen Rundfunk mit. "Unser Unternehmen beabsichtigt, gemeinsam mit den Gemeinden eine sinnvolle Nutzung zu finden und zu realisieren", erklärte die Firma Meißner gegenüber dem BR. Denkbar sei es beispielsweise, Baufläche für Wohnen oder Gewerbe zu schaffen oder Radwege und Straßen zu bauen.

Gerolzhofen einziger Ort, der Steigerwaldbahn befürwortet

Außer der Stadt Gerolzhofen hätten der Regierung von Mittelfranken zufolge alle Gemeinden entlang der Strecke Anträge auf Entwidmung gestellt. Diese würden aktuell allerdings ausgesetzt, weil die Landkreise Schweinfurt und Kitzingen als Träger des ÖPNV über eine Reaktivierung der Bahnlinie nachdächten "sodass die Regierung von Mittelfranken beabsichtigt, mit ihrer Entscheidung zur Entwidmung bis zum Abschluss des Reaktivierungsverfahrens zuzuwarten, sofern dieses kontinuierlich betrieben wird", heißt es in einem Schreiben an den BR. "Der Ausgang des von den Landkreisen angezeigten Reaktivierungsprozesses ist maßgebliche Beurteilungsgrundlage für die Entscheidung über die Freistellung der Strecke", teilt die Regierung von Mittelfranken mit. Sollte die Trasse entwidmet werden, könnten die Gemeinden entscheiden, was entlang der Trasse passieren soll.

"Steigerwald-Express" engagiert sich seit Jahren für Wiederbelebung der Bahnlinie

Seit Jahren bemüht sich der Förderverein "Steigerwald-Express", die rund 50 Kilometer lange Strecke zwischen Kitzingen und Schweinfurt zu reaktivieren. Die Gemeinden sind indes gespalten: In vielen Orten haben sich Bürgerinitiativen gegen die Reaktivierung gegründet. Sie sehen in einer Verbesserung des Busverkehrs eine sinnvollere und flexiblere Alternative. Zudem würde eine Reaktivierung sehr viel Geld kosten: Ein vom Landkreis Schweinfurt in Auftrag gegebenes Gutachten kommt auf Investitionskosten in Höhe von etwa 25 Millionen Euro. Zusätzlich würden unter anderem Maßnahmen wie die Modernisierung der Signal- und Stellwerkstechnik sowie Ausgaben für den Lärmschutz anfallen.