Steigerwaldbahn: Schweinfurter Kreistag hält Reaktivierung offen

Mit dem Beschluss will der Kreistags dem Eisenbahnbundesamt und der Regierung von Mittelfranken signalisieren, dass man mit der Bahn eine regionale und überregionale Verkehrsanbindung im Landkreis Schweinfurt schaffen wolle.

Förderverein will Reaktivierung erreichen

Die Bahnanrainergemeinden-Bürgermeister von Sennfeld, Gochsheim, Grettstadt, Sulzheim und Lülsfeld lehnen eine Reaktivierung der Bahn ab. Sie hatten auch bereits mit ihren Gemeinderäten sogenannte "Entwidmungsanträge" gestellt. Wenn die zuständigen Behörden wie die Regierung von Mittelfranken dem nicht folgen, soll ein Gutachten untersuchen, ob eine Reaktivierung der rund 50 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Schweinfurt und Kitzingen wirtschaftlich wäre.

Dafür müssten rechnerisch mindestens 1.000 Fahrgäste täglich die Bahn nutzen. Ein Gutachten der Uni Würzburg kam bereits zu dem Ergebnis, dass die Strecke Gerolzhofen- Schweinfurt allein mit potenziell 1.700 Fahrgästen täglich wirtschaftlich betreibbar wäre. Auch der "Förderverein Steigerwaldexpress" will eine Reaktivierung erreichen. Die Bahnstrecke besteht seit 150 Jahren.

Bürgerinitiative gegen Steigerwaldbahn

Der Bürgermeister von Gerolzhofen steht einer Reaktivierung positiv gegenüber. In seiner Stadt hat sich jedoch eine Bürgerinitiative gegen eine Reaktivierung der Bahnlinie gegründet. Der Landkreis Kitzingen will sich die Option für eine Reaktivierung der Steigerwaldbahnstrecke auf seinem Gebiet via Wiesentheid bis Kitzingen offenhalten. Die Regierung von Mittelfranken will als zuständiges Amt aber bis zum Sommer wissen, ob der Landkreis die Steigerwaldbahn erhalten will oder nicht.