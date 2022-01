Steigender Mainpegel: Hochwasser an Testzentrum in Würzburg

Überflutete Radwege und Wiesen, gesperrte Parkplätze: Das Hochwasser hat nun auch Würzburg erreicht. Der Main hat momentan einen Wasserstand von 3,51 Metern, heißt es von der Stadt Würzburg. Laut dem Hochwasser-Nachrichtendienst gilt aktuell Meldestufe 1 von 4 – Tendenz zum Wochenende hin aber wieder sinkend. Schon seit mehreren Tagen hat Unterfranken mit Hochwasser an kleineren Nebenflüssen zu kämpfen. Dort hat sich die Situation aber inzwischen entspannt.

Hochwasser an Testzentrum am Würzburger Stadtstrand

Auch am Corona-Schnelltest-Zentrum am Stadtstrand, nahe der Löwenbrücke, steht schon das Wasser. Der Parkplatz dort ist bereits überschwemmt und gesperrt. Doch der Betrieb im Testzentrum laufe aktuell normal weiter, sagte ein Pressesprecher der Stadt Würzburg, zu BR24. Ein Kran stehe aber bereit, um die Teststelle notfalls ein Stück versetzen zu können. Sollte sich die Hochwasser-Lage verschärfen, könnte die Teststelle auch kurzfristig geschlossen werden.

Stadt Würzburg: "Aktuell keine Gefahr"

"Aktuell haben wir die Lage unter Kontrolle. Die Leute kommen ganz normal zum Testen, zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad", so die Stadt Würzburg. Die Stadt sei auf alle Eventualitäten vorbereitet – gehe aber nicht von einer größeren Gefahr aus. Dennoch werden die Zufahrten am neuen Hafen, die Radwege in Ufernähe und die Teststelle "Stadtstrand Würzburg" am Ludwigkai regelmäßig überprüft, erklärt die Stadt.