Steigender Gaspreis: Nicht alle Haushalte sind betroffen

Für den Endverbraucher rechnen Branchenkenner beim Gas mit einer Preissteigerung zwischen 20 und 30 Prozent. Bei den Stadtwerken in Bayreuth steigt ab dem 1. Mai der Preis pro Kilowattstunde um 5,83 Cent. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden Gas muss dann 73 Euro pro Monat mehr bezahlen, teilen die Stadtwerke mit.

In den vorangegangenen Jahren lag der Preis für Erdgas im Einkauf zeitweise unter 20 Euro je Megawattstunde, sagt Jürgen Bayer, Geschäftsführer der Stadtwerke Bayreuth. Im vergangenen Dezember sind die Preise dann auf bis zu 140 Euro gestiegen. "Aktuell liegen wir bei rund 80 Euro pro Megawattstunde, was immer noch viermal mehr ist als das langjährige Mittel", so Bayer weiter.

Gas zu "exorbitanten" Preisen

Auch bei den Stadtwerken Bamberg ist eine Preiserhöhung unumgänglich, sagt der Sprecher Jan Giesberg. Als Grund nennt Giersberg, dass bereits im Dezember viele Versorger wegen steigender Gaspreise Lieferungen eingestellt und ihren Kunden gekündigt hatten. Der starke Preisanstieg trieb viele Anbieter in den Ruin.

Den Stadtwerken Bamberg hat das Neukunden im niedrigen vierstelligen Bereich beschert. Die Stadtwerke sind als Grundversorger gesetzlich verpflichtet, diese Kunden aufzunehmen und eine Versorgung sicherzustellen. Für die neuen Kunden hätten die Stadtwerke allerdings zusätzlich Gas zu den derzeit "exorbitanten" Preisen einkaufen müssen, so Jan Giersberg.

Kosten für Neukunden häufig höher als für Bestandskunden

In ganz Bayern bekommen die Energieversorger den Kostendruck zu spüren, sagt Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbandes der Bayerischen Energie und Wasserwirtschaft. Die Energieversorger sind gesetzlich verpflichtet den Endkunden sechs Wochen vorher über eine Kostensteigerung zu informieren.

Der Kunde hat dann die Möglichkeit den Anbieter zu wechseln. Doch Neukunden müssen derzeit mit noch höheren Kosten rechnen als Bestandskunden, warnt Jan Giersberg von den Stadtwerken Bamberg.

40 Euro mehr im Monat für Gas

Von einer Preiserhöhung sind allerdings längst nicht alle Privat- oder Geschäftskunden betroffen. Denn viele Kunden hätten eine Preisgarantie in ihrem Vertrag stehen. Wer von einer Erhöhung betroffen ist, bekommt in diesen Tagen einen Brief, so Jan Giersberg . Die Preiserhöhung mache bei einem Haushalt mit einem Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden im Jahr etwa 40 Euro im Monat aus.