Steigender Energieverbrauch im bayerischen Chemiedreieck

Dass das bayerische Chemiedreieck viel Strom verbraucht, war bekannt, aber wie wird sich der Strombedarf entwickeln? Diese Frage wurde jetzt für eine Studie untersucht. Wie sind die Zahlen? Und wie werden sie sein, wenn das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 beibehalten werden soll?

3,8 Terawattstunden Stromverbrauch in einem Jahr

Im Jahr 2019 hat das bayerische Chemiedreieck 3,8 Terawattstunden Strom gebraucht. Das sind 3,8 Milliarden Kilowattstunden Stromverbrauch. Insbesondere wurde analysiert, wie sich der Strom- und Gasverbrauch bis 2050 entwickeln wird, wenn die Standorte klimaneutral werden und dabei gleichzeitig ihre Wirtschaftskraft erhalten wollen.

Doppelter Energieverbrauch bis 2050

Dann wird sich der dortige Strombedarf mindestens verdoppeln, so das Ergebnis der "Trans4In"-Studie der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft. Dafür müsse zum einen das Stromnetz erweitert und zum anderen Wasserstoffpipelines gebaut werden, so Peter von Zumbusch, der Vorsitzende der Wirtschaftsinitiative Chemdelta Bavaria. Dort sind verschiedene Unternehmen der chemischen Industrie aus dem Südostbayerischen Chemiedreieck und die Bayerischen Chemieverbände Mitglied.

Riesiger Energiebedarf

Von Zumbusch selbst ist zugleich Vorsitzender des Lenkungskreises und Werkleiter des Standorts Burghausen der Wacker Chemie AG. Die wesentlichen Chemiedreieck-Standorte sind in Gendorf, Burghausen, Hart und Trostberg. Der Energiebedarf ist riesig. Die Firma Wacker Chemie in Burghausen braucht vor allem viel Energie für ihre Silicium-Herstellung. Das Silicium wird sowohl als Rohstoff in der Photovoltaik als auch in der Halbleiter-Industrie gebraucht.

8.000 Mitarbeiter allein bei Wacker in Burghausen

Wacker liefert zum Beispiel auch Grundstoffe für unzählige Alltagsdinge wie Babyschnuller, Dichtungen für Autotüren oder Spezialkabel. Am Burghauser Standort arbeiten knapp 8.000 Menschen bei dem Chemiekonzern. Insgesamt belegt der Chemiekonzern Wacker allen in Burghauen eine Standortfläche so groß wie die Münchner Altstadt.

Zweite Stromtrasse notwendig

Von Zumbusch, und mit ihm die Firmen, die er vertritt, drängen nun darauf, eine zweite große Stromtrasse ins Chemdelta zu planen - neben der, die bereits sei zehn Jahren geplant wird. Beide 380-kV-Leitungen müssten in zehn Jahren fertig gebaut sein, so von Zumbusch. Es herrscht also Zeitdruck. Und noch eine zweite Forderung hat er: "Wir brauchen ein bundesweites Starknetz von Wasserstoffpipelines, die die wesentlichen Industriehubs der Bundesrepublik verbindet."

Klimaneutralität bis zum Jahr 2050

Wie stark die Firmen im Chemiedreieck von den hohen Strom- und Gaspreisen betroffen sind, hängt zum einen davon ab, wieviel Energie sie jeweils verbrauchen, aber auch davon, mit welchen Einkaufsstrategien sie bislang ihre Energieversorgerverträge ausgehandelt haben.

An dem Plan, das bayerische Chemiedreieck bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen, wird aber festgehalten, so Zumbusch.