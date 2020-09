Steigende Zahlen: Verschärfte Corona-Regeln im Kreis Kulmbach

Das Landratsamt Kulmbach hat auf die zuletzt gestiegenen Neuinfektionen reagiert und sogenannte Empfehlungen für die Bewohner ausgesprochen. Falls sich die Zahlen weiter erhöhen, müsse man diese Empfehlungen in eine Allgemeinverfügung umwandeln, erklärte der Pressesprecher Oliver Hempfling vom Landratsamt. In den vergangenen sieben Tagen sind die Zahlen von nachweislich infizierten Personen deutlich angestiegen. Aktuell wurden 33 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Damit liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner bei 43,1.

Bei steigenden Infizierten-Zahlen will Kulmbach Regeln verschärfen

Den Einwohnern von Kulmbach wird empfohlen, sich nur noch in Gruppe zu je fünf Leuten zu treffen. Auch die Höchstzahlen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wurden auf 50 Menschen halbiert. An Treffen im Freien sollten maximal 100 Menschen teilnehmen.

Im Kreis Kulmbach müssen Betreuer Mund-Nasen-Schutz tragen

Die Schulen haben derweil die Stufe zwei des vom Kultusministerium verordneten Drei-Stufen-Plans erreicht. Dies bedeutet, dass im Unterricht zu jeder Zeit eine Maskenpflicht besteht. Auch bei Kindergärten ist die zweite Stufe erreicht worden. Betreuer müssen ab jetzt daher durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz tragen.