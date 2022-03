Steigende Waldbrandgefahr in Niederbayern

Wegen des milden und schneearmen Winters sowie aufgrund der momentanen Trockenheit ist die Waldbrandgefahr in Niederbayern stark angestiegen. Die Regierung von Niederbayern hat deshalb jetzt eine Warnung ausgesprochen - unter anderem davor, in Waldgebieten mit Feuer zu hantieren.

Feuer greift auf Waldstück über

Für ein kleines Stück Wald in der Gemeinde Büchlberg im Landkreis Passau kam diese Warnung dennoch etwas zu spät: Am Donnerstagmittag brach in dem Waldstück bei Oberkatzendorf ein Feuer aus. Laut Polizei sollte dort Kleinholz verbrannt werden, die Flammen griffen jedoch auf den Wald über.

Mehrere Feuerwehren rückten an, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich, so die Polizei Passau. Beobachter sprechen von einem abgebrannten Waldstück der Größe 50 mal 150 Meter.

Wieder Beobachtungsflüge über Niederbayern

Wegen der anhaltenden Trockenheit wurden außerdem wieder Beobachtungsflüge angeordnet. Diese starten von drei niederbayerischen Flugplätzen aus: Vilshofen, Eggenfelden und Wallmühle bei Straubing.

Die Flüge finden in den Nachmittagsstunden - also zu den höchsten Gefährdungszeiten - statt, heißt es von der Regierung. Dringend wird an Waldbesitzer oder Spaziergänger appelliert, in Waldgebieten besonders vorsichtig zu sein: Keinesfalls soll mit offenem Feuer hantiert oder geraucht werden.

Trockenheit trotz Lehmböden

Die Trockenheit habe Niederbayern erreicht, obwohl der Bayerische Wald insgesamt kühler und feuchter sei als andere Landesteile. Normalerweise ist der Wald im tertiären Hügelland südlich der Donau aufgrund der vorherrschenden Lehmböden eher gut wasserversorgt, so die Regierung von Niederbayern.