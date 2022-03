Steigende Spritpreise: Warum nicht auch einen ÖPNV-Rabatt?

Fahrgastvertretung Pro Bahn fordert: Zeitkarten-Abonnenten entlasten

Andreas Barth von der Fahrgastvertretung Pro Bahn schlägt als kurzfristige Entlastung vor, dass Pendler keine Beiträge für das Fahrkartenabo zahlen sollen, für die nächsten zwei, drei Monate. Das sei ohne viel Aufwand sofort möglich. Allerdings müsse der Freistaat Geld dafür zur Verfügung stellen. Damit Autopendler zu Bahnpendlern werden, könnte es eine kostenlose Probenutzung auf Zeit geben, um auszuprobieren, wie sich der ÖPNV nutzen lässt. Allerdings habe man in Bayern einfach das Problem, so Barth, dass viele Strecken entweder überlastet oder nicht ausgebaut seien. Es gelte also, mehr und zuverlässige Angebote zu schaffen.

Nürnberg: Günstigere Fahrtickets stehen nicht zur Diskussion

Grundsätzlich würde der VGN in Nürnberg, wenn etwa vom Bund eine Finanzspritze käme, das auch an seine Kunden weitergeben. Allerdings sei das gar nicht so einfach. Denn davor müssten erst alle Partner im Verkehrsverbund zustimmen. Dazu bräuchte man mehrere Monate Vorlauf, heißt es in einer Mitteilung auf BR24-Anfrage. Aber laut VGN sei eine Finanzierung solcher Nachlässe nicht zu schaffen. Die steigenden Energie- und Kraftstoffpreise seien derzeit für die Verkehrsunternehmen zum großen Problem geworden, vor allem der enorme Anstieg der Dieselpreise sei für die Busunternehmen eine existenzielle Bedrohung.

"In der aktuellen Situation sind wir froh, dass es gelingt, die Fahrpreise für unsere Fahrgäste stabil zu halten, trotz der erheblich gestiegenen Kosten." VGN-Sprecher Manfred Rupp

München: Rabatte möglich, aber eine politische Entscheidung.

Beim Münchner MVV ist man ebenfalls zurückhaltend. Sprecherin Franziska Hartmann räumt ein, dass Rabatte - zum Beispiel für Isarcard-Inhaber - möglich seien, aber die Politik diese auch finanzieren müsse. Vom zuständigen Verkehrsministerium heißt es, die Sachlage sei eher umgekehrt. Man müsse jetzt Geld zuschießen, um überhaupt das Angebot aufrechtzuerhalten.

Freistaat unterstützt Kommunen

Die steigenden Spritpreise machten nämlich den Kommunen als Träger von Verkehrsbetrieben zu schaffen, erklärt der Bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Deshalb habe man jetzt den Kommunen Mittel zugesagt, die erst später fällig gewesen wären. Über 55 Millionen Euro können die Kommunen somit an die Verkehrsbetriebe weiter verteilen und statt 50 Prozent gibt es 60 Prozent Abschlag.

"Es geht darum, die Unternehmen vor dem Ruin zu bewahren. Und es geht darum, die Ticketpreisestabil zu halten. Eine Senkung der Ticketpreise kann ich mir nicht vorstellen." Christian Bernreiter (CSU), Bayerischer Verkehrsminister

Eigentlich wäre diese Zahlung erst im Mai fällig gewesen. Es ist also kein zusätzliches Geld, sondern eine vorgezogene Zahlung, auch um Pleiten abzuwenden. Eine Senkung der Fahrpreise für Bus und Bahn ist also erstmal nicht in Sicht.