Steigende Inzidenzen - Virologin Protzer rät zu "Aufmerksamkeit"

Die deutschlandweit steigenden Corona-Inzidenzwerte sind für die Münchner Virologin Ulrike Protzer kein Grund zur Panik. Man müsse aufmerksam damit umgehen. Schließlich habe man gelernt, was zu tun sei – nämlich Abstand halten, und wer sich schützen wolle, müsse sich impfen lassen, sagte Protzer in der BR24 Rundschau im BR Fernsehen.

Höheres Risiko für Ungeimpfte

"Natürlich wissen wir, dass die Impfung hilft. Wenn wir in die Krankenhäuser schauen, dann sagt man, auf 1,1 Fälle Geimpfter sind 4,6 Fälle Nicht-Geimpfter. Das klingt relativ viel, was auch an Geimpften da ist. Aber wenn man das runterrechnet, dann habe ich ein 16- bis 17-fach erhöhtes Risiko als Nicht-Geimpfter ins Krankenhaus und auf die Intensivstation zu kommen", so Protzer.

Die Virologin schließt es nicht aus, dass die Krankenhaus-Ampel im Winter auf Rot springt. Das Risiko sei vor allem in jenen Bereichen vorhanden, wo nicht so viele Menschen geimpft sind. "In Bereichen, in denen sehr viele geimpft sind, die Engländer machen uns das ja gerade vor, kann man eben auch lockerer mit höheren Inzidenzen umgehen."

Restrisiko auch für Geimpfte

Dass immer mehr Impfdurchbrüche bei doppelt Geimpften gemeldet werden, erklärt die Virologin damit, dass die Impfung eben nicht zu 100 Prozent vor einer Infektion schützt. "Die Impfung schützt uns sehr gut davor, krank zu werden – zu weit über 95 Prozent. Aber sie schützt uns nicht zu 100 Prozent davor, dass ich mich infiziere. Und gerade mit dieser ansteckenden Delta-Variante, selbst wenn ich mit dem wirksamsten mRNA-Impfstoff geimpft bin, ist halt der Schutz nur 80 Prozent. Das Risiko, dass ich mich anstecke, ist schon da."

Schulunterricht: Notfalls Hygienekonzept überprüfen

Die Virologin spricht sich dafür aus, trotz steigender Infektionszahlen am Präsenzunterricht in den Schulen festzuhalten. Dies müsse die Maßgabe sein, weil die Kinder stark darunter leiden würden, wenn sie nicht in die Schule gehen könnten. "Wenn man das will und wenn man merkt, die Zahlen steigen zu sehr an, dann muss man halt die Hygienekonzepte nochmal überprüfen und zur Not wieder zur Maskenpflicht zurückkehren. Ich glaube, das tolerieren die Schüler auch."