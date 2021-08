Steigende Inzidenz: Dingolfing-Landau verschärft Maßnahmen

Ungeimpfte brauchen einen aktuellen Test

Ungeimpfte Besucher von Sportveranstaltungen oder ungeimpfte Sportler aus Gruppen, die größer als zehn Personen sind, brauchen einen Test. Das gilt auch für ungeimpfte Besucher von Freizeitparks, Indoorspielplätzen, Freizeiteinrichtungen, Badeanstalten, Hotelschwimmbädern, Thermen, Wellnesszentren, Saunen und Spielhallen. Nicht geimpfte Gäste der Gastronomie aus mehreren Haushalten an einem Tisch benötigen einen Testnachweis. Auch Besucher von Kulturveranstaltungen, Kinos, Theatern, Konzerthäusern oder Bühnen ohne Impfschutz müssen sich testen lassen.

Die Testergebnisse dürfen nicht älter als 24 Stunden sein und müssen in schriftlicher oder digitaler Form vorliegen. Selbsttests müssen vor Ort unter Aufsicht des Betreibers durchgeführt werden. Geimpfte, Genesene und Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen.

Reiserückkehrer wohl für steigende Zahlen verantwortlich

Für den Anstieg der Infektionszahlen in den vergangenen Tagen im Landkreis Dingolfing-Landau waren laut dem Landratsamt vor allem Reiserückkehrer verantwortlich: überwiegend aus Kroatien, aber auch aus Mazedonien, Tschechien, Polen und Rumänien. Daraus resultierten dementsprechend viele Folgefälle im familiären Umfeld, heißt es.

Des Weiteren haben sich - wie auch in anderen Landkreisen - einige Bewohner des Kreises Dingolfing-Landau auf dem kroatischen Festival "Bavaria goes Zrce" angesteckt. In diesem Zusammenhang appelliert das Landratsamt an alle Teilnehmer dieses Festivals aus dem Landkreis, sich dringend mit einem PCR-Test testen zu lassen.

Dingolfing-Landau war schon öfter Hotspot

Der niederbayerische Landkreis hatte schon öfter mit sehr hohen Inzidenzen zu kämpfen. Zum Beispiel lag der Wert im April dieses Jahres mit 340 an der Spitze der bayerischen Landkreise. Auch im September vergangenen Jahres war Dingolfing-Landau Corona-Hotspot: Nach einer Stadt in Nordrhein-Westfalen hatte der Landkreis damals sogar den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in ganz Deutschland. Im letzten Sommer verursachte ein Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof und in einer Konservenfabrik in der Gemeinde Mamming Hunderte Infektionen bei Erntehelfern und Fabrikarbeitern.