Steigende Energiepreise treiben Wohnkosten in die Höhe

Die Energiekrise treibt die Kosten für Gas und Strom in die Höhe. Das hat auch Folgen für Mieterinnen und Mieter. Neben hohen Mietpreisen müssen sie nun auch mit steigenden Nebenkosten rechnen. "Man fragt sich, wie viele Haushalte das in Zukunft noch stemmen können", sagt Thomas Weiand. Er ist Vorsitzender des Mietervereins Augsburg.

Sorge vor hohen Mieten und steigenden Energiepreisen

Bei den Menschen, die zur Beratung kämen, spüre Weiand eine hohe emotionale Verärgerung: "Die Mieter zeigen sich verängstigt." Schon die gestiegenen Mietpreise hätten viele Mietende vor ein Problem gestellt. Die durchschnittliche Miete in Augsburg liege aktuell bei 8,78 Euro pro Quadratmeter. Seit 2017 seien die Preise um rund einen Euro gestiegen.

Die Preise bei Neuvermietungen lägen mit bis zu 14 Euro pro Quadratmeter sogar noch höher. "Und das sind nur die Kaltmieten." Die Kosten, die durch die steigenden Energiepreise entstünden, würden die Sorgen der Menschen weiter verstärken.

Menschen haben Angst, ihre Wohnung zu verlieren

In Nürnberg zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die Mieterhöhungsberatung gehöre mittlerweile fest zu seinem Alltag, sagt der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds Nürnberg, Gunther Geiler. Der Mietenspiegel in Nürnberg zeige in den letzten zehn Jahren eine Mietensteigerung von rund 40 Prozent. Nicht nur um die zunehmenden Kosten sorgten sich die Menschen. "Die eigentliche Angst ist es, die eigene Wohnung zu verlieren und im schlimmsten Fall auf der Straße zu stehen".

In allen bayerischen Großstädten zeige sich eine ähnliche Problematik. Die Arbeit ziehe viele Menschen in die Städte. "Die Mieten schließen sich diesem Druck an". Rund 20 Prozent mehr Nachfrage verzeichnet auch der Mieterverein München. "Die Probleme sind inzwischen in der Mittelschicht angekommen", sagt Vorsitzende Beatrix Zurek.

Maßnahmenpaket der Regierung sei nicht ausreichend

Als Antwort auf die hohen Mieten und steigenden Energiekosten hat das Bundeskabinett am 28. September eine Wohngeldreform auf den Weg gebracht. Ab dem kommenden Jahr sollen mehr als dreimal so viele Haushalte den Wohnkostenzuschuss beziehen können. Damit können ab 2023 rund zwei Millionen Haushalte Wohngeld beziehen. Der Durchschnitt der Zuschüsse wird zudem verdoppelt und steigt von rund 180 Euro pro Monat auf rund 370 Euro.

Die gesetzten Maßnahmen seien grundsätzlich erfreulich, sagt Thomas Weiand. Er frage sich allerdings, wie schnell die Hilfen wirklich bei den Betroffenen ankommen würden. Auch Gunther Geiler sieht das Maßnahmenpaket kritisch. Es sei zwar grundsätzlich ein guter Schritt, die Zahl der Berechtigten zu erhöhen, noch immer könnten aber nicht alle Betroffenen auf Hilfen zählen. "Die Gruppe der Bedürftigen ist noch viel größer."

Der Mietenstopp als "Schmerztablette"

Ein weiteres Problem sieht Geiler in der Bearbeitung der Anträge. Die Sozialämter hätten schlicht nicht die Kapazitäten dazu, die zunehmende Zahl an Anträgen schnell zu bearbeiten. Die Folge: Lange Wartezeiten und drohende Mietrückstände. Deshalb müsse ein Kündigungsschutz her. Dieser stoppe das Problem zwar nicht, sagt Geiler, "er wirkt aber zumindest als eine Art Schmerztablette".

Auch Beatrix Zurek vom Mieterverein München wünscht sich weitere Maßnahmen der Politik. Neben einem Mietenstopp benötige es zudem Veränderungen im baurechtlichen Segment. Hier seien Bund und Länder in der Verantwortung. Es müsse über Lösungen nachgedacht werden, die zu einer langfristigen Entlastung für Mieterinnen und Mieter führe.

Was können Mieterinnen und Mieter tun?

"Wir stehen als Mieter am Ende der Nahrungskette", sagt Geiler. Trotzdem gebe es einige Möglichkeiten, die Betroffene in Anspruch nehmen könnten. "Jede Mieterhöhung sollte grundsätzlich geprüft werden". Gerade bei großen Wohnunternehmen lohne sich eine Prüfung in vielen Fällen. Der Mieterverein Augsburg rät zusätzlich dazu Rücklagen zu bilden und einen Antrag auf Wohngeld zu stellen.

Ansprüche auf Sozialleistungen sollten geprüft werden

Schon heute hätten viele Menschen einen Anspruch auf Unterstützung, seien sich dessen aber nicht bewusst. "Die Gruppe, die bislang knapp über der Anspruchsgrenze lag, ist hier besonders betroffen", so Geiler. Vielen Menschen sei es unangenehm, die Sozialbehörden zu kontaktieren, erklärt auch Zurek. "Das ist häufig noch immer mit einer gewissen Scham verbunden". Diese Sorge wollten die Mietervereine den Menschen nehmen: "Es ist schließlich keine Schande, einen Anspruch, den man hat, geltend zu machen."