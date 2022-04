Steigende Energiekosten: Wie Kommunen sparen können 

Ein zeitlich begrenztes Tempolimit, kälteres Wasser in Schwimmbädern, weniger helle Straßenbeleuchtung – Ideen, wie Städte und Gemeinden Energie einsparen könnten, gibt es einige, vor allem vor dem Hintergrund, dass Strom, Gas und Öl immer teurer werden.

Kommunen können in den Bereichen Energiesysteme, Verkehr, Gebäude sowie Stromnutzung beeinflussen, wie effizient sie mit Energie umgehen. Das meldet das Umweltbundesamt (UBA). Allerdings sind Kommunen nicht völlig frei in ihren Entscheidungen. Sie sind an Gesetze gebunden, erklärt Wilfried Schober, Pressesprecher des Bayerischen Gemeindetags.

Gemeindeordnung als rechtliche Grundlage der Kommunen

Insgesamt gibt es im Freistaat 2.056 politisch selbstständige Kommunen, also Städte und Gemeinden. Sie handeln nach den Gesetzen des Bundes und des Freistaates, können aber keine eigenen Gesetze verabschieden.

Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern regelt sogenannte Pflicht- und freiwillige Aufgaben der bayerischen Kommunen.

Wenig Sparpotential bei kommunalen Pflichtaufgaben

Zu den sogenannten Daseinsvorsorgeleistungen, also den Pflichtaufgaben, zählen zum Beispiel Wasser- und Energieversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau, Ortsplanung oder Feuerschutz.

In diesen Bereichen könnten die Kommunen "relativ wenige Energieeinsparmaßnahmen ergreifen", erklärt Wilfried Schober. Denkbar sei etwa, dass Kultureinrichtungen vorübergehend geschlossen oder Büchereien kürzer geöffnet werden, um Strom- und Heizungsenergie zu senken.

Umweltbundesamt: Haushalte sollten Energie einsparen

Heizkosten senken angesichts des Krieges in der Ukraine, das empfiehlt auch das Umweltbundesamt. Für Privathaushalte hat das BUA den Tipp, die Heizung herunter zu drehen.

Wenn alle deutschen Haushalte zum Beispiel die Zimmertemperaturen um nur ein Grad reduzieren, würden damit rund zehn Terawattstunden (TWh) Gas eingespart, berechnet das BUA. Bei zwei Grad kälter wären es laut BUA noch einmal zehn TWh weniger. Kostet die Kilowattstunde 10 Cent, könnten die Haushalte damit drei Milliarden Euro einsparen.

Grenzenlos die Heizung herunterdrehen können Kommunen aber nicht, erklärt Schober. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Räume nicht kälter als 18 Grad zu heizen.

Besen statt Laubbläser: Wo Gemeinden Strom sparen können

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben gebe es "deutlich mehr Einsparpotenzial" für Bayerns Städte und Gemeinden, sagt Schober. Eine Möglichkeit sei, dass die Mitarbeitenden im gemeindlichen Bauhof die Grünanlagen wieder mit "klassischen" anstatt elektrischen Geräten pflegen, sprich, den Laubbläser gegen den Besen eintauschen. Auch das Ferienprogramm könnte beispielsweise umgestellt werden von Busausflügen zu Fahrradtouren.

Schwimmbäder: Wassertemperatur senken?

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) hatte vor kurzem mitgeteilt, dass erste öffentliche Bäder planen, wegen der steigenden Energiekosten die Wassertemperatur in einigen Becken um wenige Grad zu senken.

So könnten Kommunen tatsächlich Energie einsparen, weil ein Schwimmbad laut Gesetz keine Pflichtaufgabe, sondern freiwillig sei, erklärt Schober. Die Ausnahme seien Schulschwimmbecken, die gehören zu den Pflichtaufgaben.

Allerdings gibt Schober zu bedenken, dass Hallenbäder meist ohnehin defizitär seien. Das heißt, sie finanzieren sich nicht alleine durch die Eintrittsgelder, sondern sind auf Förderungen der Kommunen angewiesen. Außerdem habe der Badebetrieb teilweise sehr unter der Corona-Pandemie gelitten. Als Maßnahme im Kampf gegen das Virus hatte es in den vergangenen beiden Jahren immer wieder Zugangsbeschränkungen gegeben, so dass weniger Badegäste kommen konnten.

Inzwischen sind die Corona-Maßnahmen aufgehoben und es gibt keine Beschränkungen mehr für die Bäder. Wenn nun allerdings die Becken kälter gemacht werden würden, um die Energiekosten zu senken, kämen eventuell wieder weniger Badegäste und die Kommunen müssten die ausfallenden Eintrittsgelder ausgleichen. Dann habe man am Ende "nicht wirklich was eingespart", sagt Schober.

Zukunft vieler kommunalen Schwimmbäder fraglich

In den kommenden Monaten werde es sicher "eine lebhafte Debatte in den Gemeinde- und Stadträten geben, ob man sich das – fast immer – defizitäre Frei- oder Hallenbad noch wird leisten können", prognostiziert Schober.

Allein über höhere Eintrittspreise werde man die immens steigenden Energiepriese nicht ausgleichen können. "See statt Freibad wird wohl oft die Alternative werden."

Mit Industrieabwärme Schwimmbäder heizen

Um Energiekosten bei ihren Hallenbädern zu sparen, gehen einige bayerische Kommunen bereits neue Wege: Sie nutzen die Abwärme von Industriebbetrieben und leiten sie in ihre Bäder. Die Wärme entsteht zum Beispiel in Biogasanlagen und kann durch Rohe in die Bäder geleitet werden. Es muss also keine neue fossile Energie für das Heizen genutzt werden.

Das Lechtalbad in Kaufering zum Beispiel wird bereits mit der Abwärme einer Biogasanlage beheizt. Im Mai soll auch ein neues Freibad in Greifenberg im Landkreis Landsberg entsprechend gewärmt werden.