Steigende Corona-Zahlen: Würzburg eröffnet weitere Teststrecke

Normalerweise finden sich am Würzburger Dallenberg Fußballfans oder Badegäste ein. Doch den Menschen, die an diesem Montag hierher kommen, ist weniger nach Spaß zumute. Denn die neue Corona-Teststrecke hier richtet sich nicht an Freiwillige. Wer hierher kommt, wurde vom Gesundheitsamt zu einem Test aufgefordert. Aktuell warten hier Eltern und ihre Kinder, letztere sind Kontaktpersonen von Corona-Infizierten an einem Würzburger Gymnasium. Am späten Sonntagabend war bekannt geworden, dass es dort zwei positive Fälle gibt. Das Gesundheitsamt hat daraufhin für 850 Personen Abstriche veranlasst.

Wachsende Zahlen, zusätzliche Teststrecke

Über das Wochenende sind die Corona-Zahlen in Würzburg noch einmal gestiegen. Dann kamen die Corona-Fälle am Würzburger Röntgen-Gymnasium hinzu. Das machte aus Sicht der Stadt die zusätzliche Teststation notwendig. Ein Dienstleister wurde mit dem Betrieb beauftragt. Es handelt sich um eine vorübergehende Lösung – zumindest vorerst. An der eigentlichen Teststrecke an der Würzburg Talavera gab es bereits am Wochenende Warteschlangen. Knapp 570 Menschen ließen sich allein am Samstag testen.

Bundeswehr unterstützt bei Nachverfolgung der Infektionen

"Immer mehr Bürger sind besorgt und wollen sich Gewissheit verschaffen", sagt Paul Justice vom Würzburger Testmanagement. Die Kapazitäten sollen deshalb erweitert werden – unter anderem mit Hilfe der Bundeswehr. Ab Dienstag unterstützen laut Justice sieben Einsatzkräfte der Bundeswehr die Helfer etwa dabei, die Infektionsketten zurückzuverfolgen.

Stadt verschärft Kontaktbeschränkungen

Weil das Virus in Würzburg bereits zirkulieren könnte, hat die Stadt die Kontaktbeschränkungen nun noch einmal verschärft. Durften bislang maximal zehn Personen gemeinsam unterwegs sein, gilt nun eine maximale Gruppengröße von fünf Personen. Ausgenommen von der Regelung sind Personen, die zum eigenen Hausstand gehören sowie Lebenspartner oder Familienangehörige, die einem anderen Hausstand angehören.