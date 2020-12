Steigende Corona-Zahlen in Bayern - München über 300er-Wert

In Oberbayern folgen dahinter die Landkreise Erding mit knapp 280 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern und der Landkreis Mühldorf am Inn mit einem Wert von fast 270.

Höchster Wert weiter im Landkreis Regen

Spitzenreiter bei den Corona-Fallzahlen im Freistaat bleibt nach wie vor der Landkreis Regen mit einem Wert von 554,1, gefolgt von den Städten Hof (432,0) und der Stadt Nürnberg (389,6). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt bei 254,23. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 259,1.

Corona-Regeln bis 10. Januar

Die aktuelle Corona-Verordnung in Bayern gilt bis zum 10. Januar. Sie könnte jedoch verlängert werden, wenn die Zahl der Infizierten nicht signifikant sinkt. Neben dem Handel sind deshalb auch Schulen und Kitas dicht. Zoos, Restaurants und Fitnessstudios dürfen nicht öffnen. In Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Jugendherbergen und auf Campingplätzen dürfen keine Touristen übernachten. Einchecken können ausschließlich Geschäftsreisende. In ganz Bayern gilt von 21 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre.