Steigende Inzidenzen belasten bayerische Justizvollzugsanstalten

In bayerischen Justizvollzugsanstalten ist die steigende Corona-Inzidenz eine Belastung - sowohl für Strafvollzugsbeamte als auch für Strafgefangene. Grundsätzlich gelte im Freistaat die Zehn-Tage-Quarantäne-Regel für Bedienstete im Strafvollzug, so die Gewerkschaft Justizvollzug Bayern (JVB). Komme es zu steigenden Infektionszahlen, müsste die Anzahl der Quarantänetage reduziert werden, erklärt Ralf Simon von der JVB gegenüber BR24. Dies werde unter anderem in der Justizvollzugsanstalt Bayreuth bereits ins Auge gefasst.

Besuche in der JVA weitgehend ausgesetzt

Kommt es zu hohen Infektionszahlen, greifen die Pandemiepläne der einzelnen Justizvollzugsanstalten. Sie sehen unter anderem vor, dass Werkstätten geschlossen werden, um genug Personal für die Betreuung der Strafgefangenen in anderen Trakten bereitstellen zu können.

"Der Justizvollzug ist gut vorbereitet", so Simon. Trotzdem sei Corona ist eine riesige Belastung für die Gefängnisse. Besuche seien weitgehend eingeschränkt und auf Telefon- oder Skype-Kontakte reduziert worden. Das sei für Strafgefangene belastend.

Momentan wenige Gefangene in Bayern

Entgegen komme den JVAs die derzeit relativ geringe Zahl an Inhaftierten, erklärt Simon. Der Gefangenenstand liegt nach Angaben des Justizministeriums aktuell bei 9.000, in Spitzenzeiten wurden im Freistaat bis zu 12.000 Inhaftierte gezählt. Laut dem bayerischen Justizministerium waren Ende Januar 47 Gefangene und 167 Strafvollzugsbeamte an Corona erkrankt. Wie überall in Bayern würden jedoch die Infektionszahlen auch im bayerischen Vollzug derzeit steigen, heißt es vom Ministerium auf Anfrage.

Kurze Haftstrafen müssen derzeit nicht angetreten werden

Ende November waren rund 58 Prozent der Gefangenen geimpft. Da viel kurze Freiheitsstrafen verbüßt werden, sei eine genaue Impfquote schwer zu bestimmen, erklärt die Behörde weiter. Bei den Bediensteten im bayerischen Vollzug hatten bereits Ende Oktober rund 82 Prozent ein Impfangebot angenommen. Derzeit werden, wie bereits zu Beginn der Pandemie, Personen, die einen Jugendarrest, eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen, nicht zum Haftantritt geladen.