Steht die Sanierung des Landshuter Stadttheaters auf der Kippe?

Am Stadtrand von Landshut erhebt sich seit gut acht Jahren eine silbergraue Kuppel. Ein Zelt, groß wie eine Zirkusmanage. Im Inneren befinden sich eine Bühne und im Halbrund - fein säuberlich aufgereiht - rote, gepolsterte Stühle. Es ist das Zuhause des Stadttheaters Landshut, neben Straubing und Passau einer der drei Spielorte des Landestheaters Niederbayern. Ein Theaterzelt, eigentlich angedacht als Übergangslösung. Doch weil sich daran seit 2014 nichts geändert hat, schwindet bei manchem Landshuter die Geduld.

40 Millionen Euro für Sanierung des Stadttheaters nötig

Er höre von vielen Bemühungen, vielen Diskussionen, vielen Anträgen, sagt Theaterintendant Stefan Tilch: "Aber ich spüre nicht diese eine Kraft die sagt, dass dieses Theater sofort wieder ins Zentrum der niederbayerischen Bezirkshauptstadt gehört."

Dort, im Zentrum von Landshut, hat das Theater seinen festen Platz - eigentlich. Denn die Spielstätte im Bernlochner-Komplex, direkt zwischen Isar und Altstadt, ist sanierungsbedürftig. Innen, wie auch außen, wo sich ein metallenes Schild mit der Aufschrift "Stadttheater" langsam dem Verfall hingibt.

Rund 40 Millionen Euro sind für Sanierung und Umbau fällig. Der Freistaat unterstützt das Vorhaben großzügig, 75 Prozent der förderfähigen Kosten sollen übernommen werden. Bleibt aber gut ein Drittel der Kosten, das bei der Stadt hängenbleibt. Ein weiteres Millionenprojekt, vor dem Bau mehrerer Schulen und nach der Renovierung des Eishockeystadions flussaufwärts.

Landshut erhält keine Förderung aus dem Bundesprogramm

Die Hoffnung liegt deswegen auf einem weiteren solventen Unterstützer. Im Juni hat die Stadt Landshut rund 9,2 Millionen Euro beim Bund beantragt. Über das Förderprogramm "KulturInvest" sollen deutschlandweit "investive Kulturprojekte" gefördert werden. Angesiedelt ist das Programm bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), die eine Bayerin ist. Docht jetzt zeichnet sich ab: Landshut geht leer aus.

Offiziell bekanntgegeben ist das noch nicht, die Abgeordneten aus der Region haben die schlechte Nachricht aber längst übermittelt. Die Unterstützung aus Berlin, für Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) wäre sie von großer Bedeutung gewesen: "Wenn es da einige Millionen gegeben hätte, die auf unseren Eigenanteil der Stadt anrechenbar sind, dann kann das natürlich in der aktuellen, schwierigen Situation über Realisierung oder Nicht-Realisierung entscheiden."

Steigende Baukosten erschweren Bedingungen für Sanierung

Wackelt nun also die Sanierung? Aus Sicht des Oberbürgermeisters werden die Bedingungen zumindest nicht leichter - zumal angesichts drohender Rezession und steigender Baukosten die Kalkulation sämtlicher Bauvorhaben derzeit unberechenbar scheint. Immerhin: eine weitere Förderung vom Bund steht bereits seit Längerem fest. Ein Erfolg, auch für den Bundestagsabgeordneten Florian Oßner (CSU). Dass Landshut nun aber aus dem Programm von der Kulturstaatsministerin nichts erhalten wird, gleicht einem Rückschlag. "Claudia Roth war als grüne Staatsministerin in Landshut", erklärt Oßner. "Sie hatte uns eigentlich versprochen, nicht nur die großen Theater zu unterstützen, wie München, Nürnberg und Augsburg. Sondern auch die kleineren, wie in Landshut. Jetzt gehen wir leer aus, umso größer wirkt die Enttäuschung." Oberbürgermeister Putz ergänzt: "Es wäre schön, wenn man dann, wenn man in der Verantwortung ist und Einfluss hat, auch selbst etwas tut, um uns zu unterstützen."

Unterstützung, für die eine Mehrheit im Bundestag nötig gewesen wäre. Auf BR-Anfrage teilt ein Sprecher der Kulturstaatsministerin mit: "Über die für eine Förderung in Betracht kommenden Projekte und die Förderhöhe hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages entschieden." Diese Entscheidung der Ampel-Mehrheit im Ausschuss fiel zugunsten von 47 Projekten in ganz Deutschland aus - und zum Nachteil des Landshuter Theaters.

Ensemble hat sich mit dem Theaterzelt abgefunden

Dort hat sich das Ensemble längst mit dem Theaterzelt als Dauerzustand abgefunden: "Manchmal, wenn sehr große Stürme toben und die ganze Altstadt unter Wasser steht, und das Zelt steht da, als wäre nichts, dann glaube ich, vielleicht stimmt das sogar. In 2.000 Jahren wird man sagen: Was hat überdauert? Die chinesische Mauer, die Pyramiden von Gizeh und das Landshuter Theaterzelt", so Intendant Tilch mit einem Augenzwinkern.

Für das Landestheater Niederbayern und das Publikum bleibt die Hoffnung, dass die Stadt die Kosten für die Sanierung des Theatergebäudes anderweitig aufbringen kann - und die Bauarbeiten in gut vier Jahren beginnen werden. Bis mindestens 2028 geht der Spielbetrieb unter dem Zeltdach aber noch weiter, vielleicht auch länger. Wann der Vorhang im Theaterzelt zum letzten Mal fallen wird - festlegen will sich darauf niemand mehr.