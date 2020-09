Steht der Fasching in Schwaben wegen Corona auf der Kippe?

Es sind zwar noch ein paar Monate bis Fasching, aber die Folgen von Corona für das närrische Treiben werden schon jetzt sichtbar: Im Landkreis Dillingen finden in der kommenden Faschingssaison keine Veranstaltungen statt. Das haben die Faschingsvereine im Landkreis zusammen mit dem Faschingsverein aus Amerdingen im benachbarten Kreis Donau-Ries beschlossen.

Bälle, Sitzungen, Umzüge und Narrensprünge abgesagt

Man habe sich darauf verständigt, alle Bälle, Sitzungen, Narrensprünge, Umzüge und sonstigen Veranstaltungen in der Saison 2020/2021 abzusagen. So steht es in einer Pressemitteilung. Die Entwicklungen des vergangenen halben Jahres hätten gezeigt, dass ein ausgelassener Fasching aller Voraussicht nach nicht möglich sein wird.

Romy Dornhauser von den Faschingsfreunden Steinheim, Trainerin des Großen Showtanz und selbst schon lange aktiv im Fasching, hat die Nachricht auf der Rückreise vom Sommerurlaub erreicht: "Das ist ein sehr komisches Gefühl. Ich mach' das seit ich fünf bin – das ist der erste Fasching ohne Tanzen, ohne Umzüge!“ Romy Dornhauser kann es sich noch gar nicht vorstellen. "Da macht der Kopf persönlich noch gar nicht mit. Aber wir werden trotzdem zusammenhalten und uns treffen, zum Training – einfach weitermachen und hoffen aufs nächste Jahr.“

Fasching mit Abstand und Schutzmaske?

Ein Faschingstreiben "mit Abstandsregelungen, Maskenpflicht und nur sehr begrenzten Zuschauerzahlen" sei undenkbar. "Die Gesundheit unserer Gäste, Mitglieder und unserer aktiven Mannschaften waren der Anlass zu dieser sehr weitreichenden Entscheidung", schreiben die Vereine in der gemeinsamen Erklärung.

Auch wirtschaftliche Aspekte hätten zur Entscheidung beigetragen, weil schon Ende September umfangreiche Ausgaben mit Blick auf die Faschingssaison angefallen wären. "Für viele von uns Aktiven ist dies der erste Fasching überhaupt, der nicht stattfinden wird", heißt es in der Mitteilung. Das letzte Mal, dass eine Faschingssaison ausfiel, war demnach im Jahr 1990/1991. Grund war der damalige Golfkrieg. "Wir Faschingsgesellschaften des Landkreises Dillingen werden die Zeit nutzen, um in der Saison 2021/2022 wieder voll durchstarten zu können", schreiben die Vereine weiter.

Entscheidung zu Fasching in Marktoberdorf steht noch aus

Anderswo in der Region lässt man sich noch Zeit mit der Entscheidung. Das zeigt eine Umfrage des BR-Studio Schwaben unter Veranstaltern. In Marktoberdorf etwa soll die Frage, ob der Gaudiwurm, die Bühnenfastnacht und der Kinderball kommendes Jahr stattfinden können, voraussichtlich im November geklärt werden. Am 11.11. findet traditionell die Mitgliederversammlung des Marktoberdorfer Faschingsvereins statt, sagte Sprecherin Anne Roth dem BR auf Anfrage. Dort soll diskutiert werden, ob die Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden müssen.

Der Oberdorfer Gaudiwurm zählt mit rund 1.500 Teilnehmern und 60 Wagen zu den größten Faschingsumzügen in Schwaben und zieht jedes Jahr am Faschingssonntag zehntausende Besucher an. Neben dem großen Umzug sind in Marktoberdorf normalerweise auch die Fasnachtsabende in der Stadthalle und der Kinderball am Faschingsdienstag feste Bestandteile des Faschingstreibens.

Faschings-Bälle in Mindelheim schon abgesagt

In Mindelheim wollen Faschingsverein und Stadtverwaltung in den nächsten Wochen über den Fasching entscheiden. Das sagte eine Sprecherin der Stadt dem BR. Man werde die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie beobachten, dann werde der Faschingsverein zusammen mit der Stadtspitze entscheiden, ob der große Faschingsumzug am "Gumpigen Donnerstag" stattfinden kann. Die Ballsaison 2020/2021 hat der Faschingsverein schon abgesagt.

Im Landkreis Neu-Ulm gilt Weißenhorn mit der Straßenfasnacht im Februar, einem großen Umzug, als Fasnachts-Hochburg. Die Sprecherin der Interessensgemeinschaft "Weißenhorner Fasnacht", Linda Aspenleiter, sagte dem BR, dass man erst im November bei der Jahreshauptversammlung eine Entscheidung treffen wolle, inwiefern der Umzug und andere Veranstaltungen stattfinden können. Derzeit plane man noch so, als ob die Straßenfasnacht stattfinde – auch weil man bereits Verträge mit Bands geschlossen habe.

Leipheimer Prunksitzung "schweren Herzens" gestrichen

In Leipheim im Landkreis Günzburg hat die dortige Faschingsgesellschaft schon alle Großveranstaltungen wie Prunksitzung und Schlagernacht abgesagt – "schweren Herzens", wie Präsident Wolfgang Brosa dem BR sagte. Er könne sich höchstens kleinere Feiern im internen Kreis vorstellen.