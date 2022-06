Steht das Ende des Baubooms bevor? Baufirmen wittern Flaute

Letztes Jahr musste die "Max Heimerl Bau GmbH" in Schönthal im Landkreis Cham noch rund die Hälfte der Neuaufträge absagen, so viel Arbeit hatte man. Seit acht Wochen aber ist die Zahl der Anfragen für eine Erstberatung oder Planung spürbar rückläufig, erzählt Firmenchef Max Heimerl. "Es ist noch nicht dramatisch. Wir haben noch genügend Aufträge, aber man merkt es." Auch Landratsämter und Kommunen bekommen weniger Bauanträge auf den Tisch für die Genehmigung. Noch schlägt das nicht direkt auf die Baubranche durch, weil die momentan noch die alten Aufträge abarbeitet.

Auftragspolster verzögert mögliche Flaute

"Die gut wirtschaftenden Firmen haben alle ein großes Auftragspolster. Das reicht bei uns bis Mitte nächsten Jahres", erklärt Bauunternehmer Max Heimerl aus Schönthal. Auch für die zweite Hälfte von 2023 sieht er noch kein Problem, die Nachfrage sei noch da. "Aber Ende 2023 oder 2024 wird sich das auch bei uns bemerkbar machen", so der Bauunternehmer. Angst vor der Zukunft hat Heimerl deswegen aber nicht. Doch wenn es weniger Aufträge gibt, werde der Konkurrenzkampf in der Baubranche wieder zunehmen.

Gehen Arbeitsplätze verloren?

Max Heimerl beschäftigt rund 120 Leute. Diese Stammbelegschaft will er in jedem Fall halten. Denn er hat viel Mühe und Ideen reingesteckt, um gute Fachkräfte zu kriegen und zu halten. Bei Heimerl gibt es sogar Firmenautos für Lehrlinge. Auch Anton Aumer, Obermeister der Bauinnung Cham, glaubt nicht, dass Arbeitsplätze im großen Stil verloren gehen könnten, denn die meisten Firmen leiden seit Jahren unter dem Facharbeitermangel: "Die Leute, die wir derzeit haben, brauchen wir auch für die nächsten Jahre, weil sowieso zu wenig da sind", sagt Aumer von der Bauinnung.

Warum Kunden trotzdem auf Handwerker warten

Kunden, die einen Handwerker brauchen, vom Schreiner bis zum Fliesenleger, werden heuer wohl trotzdem auf einen Termin warten müssen wie bisher. Denn auch die meisten Handwerker arbeiten momentan noch die alten Aufträge ab. Trotzdem machen sich manche Beschäftigte Gedanken um die Zukunft:

"Sorgen direkt macht man sich noch nicht, aber Gedanken schon." Peter Weiß, Bautechniker

Auch Jürgen Meierhofer, Disponent bei Heimerl-Bau, ist verstimmt: "Ich überlege schon, wo das hinführt", so Meierhofer. Die hohen Preise für Diesel schlagen ihm aufs Gemüt: "Wir brauchen in der Firma für unsere Baufahrzeuge 7.000 bis 8.000 Liter pro Woche, zum inzwischen doppelten Preis. Das schlägt schon anders durch als bei Privatleuten."

Preissteigerungen und Lieferengpässe machen weiter Probleme

Noch kämpfen Handwerker und Baufirmen vor allem mit den Alltagsproblemen, die sich seit Corona und den Folgen des Ukrainekriegs immer massiver auftürmen. Bei manchen Materialien steigen die Preise steil an. Wenn für ein schlüsselfertiges Haus im letzten Jahr einen Fixpreis vereinbart wurde, freut das zwar den Bauherren, aber der Unternehmer macht weniger Gewinn oder zahlt im Extremfall vielleicht sogar drauf. Denn die Preissteigerungen, zum Beispiel bei Dämmstoffen, Beton oder Baustahl, konnte 2021 noch keiner ahnen.

Leidige Lieferprobleme

Dazu kommen die endlosen Lieferprobleme: "Auf Dachziegel zum Beispiel muss man momentan drei Monate warten", erklärt Anton Aumer von der Bauinnung Cham. Die Firma müsse also frühzeitig bestellen. Ziegel seien noch lieferbar. "Aber die werden sicher 2023 teurer, denn für die Produktion braucht man Gas", schätzt Aumer.

Hamsterkäufe befürchtet

Max Heimerl glaubt, dass Hamsterkäufe das Problem mit den knappen Materialien verschlimmern und die Preise dann dadurch steigen. "Das ist wie beim Klopapier." Außerdem vermutet er, dass manche Hersteller die Lage ausnutzen, um die Preise ungerechtfertigt zu erhöhen. Ein Bagger, den er letztes Jahr schon kaufen wollte, aber dann noch gewartet hat, koste inzwischen das Doppelte. Das könne gar nicht sein, weil weder die Personal- noch die Herstellungskosten dafür so stark gestiegen seien.

Zukunft? Die Politik muss gegensteuern

Beim Bau gab’s immer schon ein Auf und Ab, heißt es in der Branche. Aber früher habe dann die Politik gegengesteuert. Wenn der private Hausbau weniger wurde, habe eben die öffentliche Hand gebaut, um das auszugleichen, sagt Anton Aumer. Aber ob der künftig dafür noch genug Geld hat? "Das wird jetzt schwierig. Denn durch Corona sind beim Staat ja Schulden angehäuft worden", so Aumer von der Bauinnung Cham.

Wer ist Schuld am Bauboom-Aus?

Die Politik habe zu Jahresbeginn sogar selbst das Bauen gebremst: durch das plötzliche Aus bei den KfW-Förderprogrammen für energieeffizientes Bauen. Dabei wolle die Politik doch mehr Wohnraumbau. Bauunternehmer Max Heimerl: "Die sagen, wir brauchen jedes Jahr 400.000 neue Wohneinheiten. Damit wir mehr Wohnraum bekommen, damit wir durch mehr Angebot die Mietpreissteigerungen in den Griff bekommen. Und was hat man geschafft? 300.000 Wohnungen im Jahr und letztes Jahr war es erstmals wieder rückläufig", so Heimerl.

Renovierung bald so teuer wie ein Neubau?

Es werde zwar vielleicht wieder mehr Renovierungen von Altbauten geben, aber preislich sei das genauso teuer wie ein Neubau, sagt der Unternehmer. Zu all dem kommen die steigenden Zinsen für Bankdarlehen. Momentan verzichten immer mehr Bauherren auf den geplanten Hausbau, weil die Zinsen von ein Prozent oder weniger im letzten Jahr auf aktuell zwei bis sogar 3,5 Prozent gestiegen sind. Dann klappt bei vielen einfach die Finanzierung nicht mehr.