"Stehen vor großem Corona-Drama" – Söder fordert Impfpflicht

Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) haben heute die Corona-Hotspot-Regionen in Oberbayern und in Niederbayern besucht. Dabei haben sie sich mit Vertretern der Kommunalpolitik und der Kliniken ausgetauscht und beraten.

Söder fordert Impfpflicht ab Januar

In Neuburg am Inn im Landkreis Passau forderte Ministerpräsident Söder auf der Pressekonferenz im Schloss eine "Impfpflicht für alle und so schnell wie möglich". Als Zeitpunkt nannte Söder den 1. Januar 2022. Des Weiteren sollen Hotspot-Regionen mit mehr Impfstoff versorgt werden. Vorübergehend sollen alle Ärzte und Apotheken beim Impfen mithelfen.

"Corona ist nicht vorbei. Wir stehen vor einem großen Corona-Drama. Das Virus hat uns im Würgegriff. Es ist die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg." Ministerpräsident Markus Söder im Schloss Neuburg.

Söder will schnelle bundeseinheitliche Regeln

Südostbayern habe es wegen der Nähe zu Tschechien und Österreich, wegen der niedrigen Impfquote und vermehrten Impfdurchbrüchen in letzter Zeit sehr hart getroffen. Einen Appell richtete Markus Söder nach Berlin: Dort müsse schneller gehandelt werden. "Wir haben keine zehn Tage mehr Zeit - nicht mal mehr zehn Minuten". Es brauche einheitliche Regelungen, wie eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse.

Außerdem forderte Söder einen langfristigen Plan: "Der 15.12. ist nicht das Enddatum im Corona-Kampf". Die Hotspots seien ohne einheitliche Regelungen wehrlos. Söder kritisierte ein "starres System" im Bund. "Es werden regelmäßig Gespräche verweigert", so Söder. "Wir müssen doch miteinander ins Gespräch kommen." Eine gemeinschaftliche Idee mit dem Bund solle entwickelt werden.

Klinik-Vorstand: "Personal arbeitet bis zum Umfallen"

Gerhard Schlegel von den Rottal-Inn-Kliniken berichtete auf der Pressekonferenz von der Lage in den Krankenhäusern: "Was in den Kliniken geleistet wird, ist fast unmenschlich". Das Personal arbeite bis zum Umfallen. "Jetzt brauchen wir die Hilfe der Bevölkerung. Bitte lassen Sie sich impfen, halten Sie Abstand, tragen Sie Maske und beschränken Sie Ihre Kontakte". Es gebe keine Alternative zur Impfpflicht, so Schlegel.

Deggendorfer Landrat zu fehlendem Impfstoff: "Null Verständnis"

Auch Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter (CSU), der auch Präsident des Bayerischen Landkreistages ist, sagte, der bayerische Landkreistag unterstütze eine allgemeine Impfpflicht. Bernreiter kritisierte auf der Pressekonferenz, dass jedoch Impfstoff fehle. Viele Bürger mit Sorgen hätten sich nun aufgerafft zum Impfen zu gehen und jetzt fehle der Impfstoff, "dafür habe ich null Verständnis".

Der Landrat der Landkreises Passau, Raimund Kneidinger (CSU), merkte an, vor wenigen Monaten waren es 200, jetzt seien es 2.000 Impfungen am Tag. Es gehe voran. Trotzdem lägen die Nerven blank - vor allem in den Krankenhäusern. Er plädierte neben einer Impfpflicht auch für einen bundesweiten Lockdown, um nicht in einem Jahr wieder an der gleichen Stelle zu stehen, wie jetzt. Kneidinger sprach von einem "Black Friday" heute.

Holetschek zu Patientenverlegung: "Das Kleeblatt ist aktiviert"

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) forderte im Hinblick auf die sehr angespannte Situation in den Krankenhäusern Steuerbefreiungen für Personalgehälter. Außerdem müsse in dieser Lage flexibel reagiert werden: Pandemie und Bürokratie würden nicht zusammenpassen. Auch Ministerpräsident Söder ist dafür, zum Beispiel "überflüssige Dokumentationspflichten" auszusetzen. Er sagte, es gebe kein Limit beim Geld. "Jetzt müssen alle Betten zusammengekratzt und alle Pflegekräfte mobilisiert werden.

Sehr besorgt zeigten sich die Politiker wegen der neuen Virus-Variante, die aus Südafrika kommt. Deshalb gebe es an den Flughäfen neue Herausforderungen zu stemmen, so Söder: "Das Ganze ist nicht zu Ende". Zu den Patientenverlegungen sagte der Gesundheitsminister: "das Kleeblatt ist aktiviert". Vom Flugplatz Memmingen in Schwaben werden heute erste Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt. Holetschek bedankte sich für die Solidarität der anderen Bundesländer. Der nächste Schritt wäre die Verlegung ins Ausland und als letztes käme die Triage - das gelte es absolut zu verhindern.

Hotspot-Regionen in Südost-Bayern

Die Pressekonferenz auf Schloss Neuburg mit dem Ministerpräsidenten, dem bayerischen Gesundheitsminister und den niederbayerischen Landräten war einberufen worden, da im Moment sechs Landkreise in Niederbayern über einer Inzidenz von 1.000 liegen. Die Kreise Regen, Passau, Rottal-Inn, Freyung-Grafenau und Dingolfing-Landau sind schon im Lockdown. Ab morgen (27. November) kommt noch der Landkreis Deggendorf dazu. Zuvor waren Söder und Holetschek im Corona-Hotspot Rosenheim.