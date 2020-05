Stehen die Jugendherbergen wegen Corona vor dem Aus?

Jugendherbergen haben kaum finanzielle Rücklagen

Ähnlich steht es um die anderen 57 Jugendherbergen in Bayern. Im Gegensatz zu Hotels oder Pensionen etwa kämpfen sie beim Jugendherbergswerk Bayern mit der besonderen Schwierigkeit, gemeinnützig organisiert zu sein. Anders als kommerzielle Unterkünfte könnten Jugendherbergen daher keine Rücklagen ansparen, erklärt Vorstand Winfried Nesensohn. Man sei gezwungen, sofort wieder in den Zweckbetrieb zu reinvestieren. Es gebe also kein großes Polster, was bedeute, "dass wir im Normalen nur zwei bis drei Monate durchhalten".

Hoffnung auf Entschädigung

Helfen könnte ein Unterstützungspaket der bayerischen Staatsregierung. Die hatte am 21. April angekündigt, dass Einrichtungen wie Jugendherbergen oder Schullandheime eine Entschädigung von 60 Prozent der entfallenen Einnahmen bis Ende Juli 2020 erhalten sollen. Den Leiter der Jugendherberge Dachau, Donatus Maurer, stimmt das Verhalten optimistisch.

"Jugendherbergen hat es vor Corona gebraucht und Jugendherbergen wird es nach Corona brauchen. Und ich denke, dessen ist sich die Politik mittlerweile bewusst. Und deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es einen Rettungsschirm geben wird. Die Frage ist nur, wann er kommt." Donatus Maurer, Leiter Jugendherberge Dachau

Konzept für die Wiedereröffnung

Ab 30. Mai sollen neben Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen auch die Jugendherbergen in Bayern wieder öffnen dürfen. Unter welchen Bedingungen, werde derzeit im Gesundheits- und Wirtschaftsministerium erarbeitet, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. In das Rahmenkonzept sollen auch die Erfahrungen aus der Gastronomie einfließen, die früher öffnen darf.