Stegaurach: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 33 Jahre alter Fußgänger am frühen Samstagmorgen schwer verletzt worden. Aktuell soll sich der Mann nicht in Lebensgefahr befinden, so ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage.

33-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war eine 45-jährige Autofahrerin gegen 01.20 Uhr durch Stegaurach in Richtung Mühlendorf gefahren. Dann habe ein Fußgänger einige Meter vor ihr die Fahrbahn gekreuzt. Die Frau sei weiter die Straße entlanggefahren.

Als der Mann dann beinahe auf der anderen Straßenseite angelangt gewesen sei, soll er wieder zurück geschwankt sein. Dann habe ihn die Frau mit ihrem Auto erfasst. Mit schweren Verletzungen musste der Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden.