Stefan Luitz beim WM-Riesenslalom schwer gestürzt

Der 26-Jährige Stefan Luitz fädelte heute (15.2.) in Schweden kurz nach der dritten Zwischenzeit mit dem linken Ski ein, schleuderte durch die Luft und knallte hart mit dem Kopf auf die Piste. Luitz fing sich und fuhr danach noch ein paar Meter, ehe er sich hinsetzte und länger von Betreuern behandelt wurde.

Stefan Luitz kam ins Krankenhaus

Bei der ersten Untersuchung an der Strecke stellte sich heraus, dass das linke Knie "instabil" ist, wie der Pressesprecher des Deutschen Skiverbandes, Ralph Eder, sagte. Für weitere Untersuchungen fuhr Luitz zusammen mit dem DSV-Teamarzt Manuel Köhne in ein Krankenhaus - in das knapp eineinhalb Autostunden entfernte Östersund. Kopf und Schulter seien okay, hieß es. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Luitz' linkes Knie bei dem Einfädler unnatürlich stark verdreht wurde. In dem Gelenk hatte er sich im Dezember 2017 das Kreuzband gerissen.