Stefan Leible bleibt Bayreuther Uni-Präsident

Stefan Leible bleibt Präsident der Universität Bayreuth. Er setzte sich im ersten Wahlgang gegen Manuela Pietraß von der Bundeswehr-Universität München durch, teilte die Bayreuther Uni mit. Die Wahl war turnusgemäß fällig. Leible steht seit Juli 2013 an der Spitze der Bayreuther Uni – seine neue Amtszeit geht nun bis 2025.

Campus Kulmbach, Medizincampus und BayBatt

Als größte Herausforderungen der Bayreuther Universität für die nächsten Jahre nannte Leible vor seiner Wiederwahl den Aufbau des Campus Kulmbach, die Einrichtung des Medizincampus Oberfranken, den Aufbau des Bayerischen Zentrums für Batterietechnik (BayBatt), die Integration des Exzellenzclusters 'Africa Multiple' und die Etablierung eines "Instituts für Entrepreneurship & Innovation".

Wichtigste Aufgabe: Finanzen sichern

Als vordringliche Aufgabe für alle Vorhaben bezeichnete Leible die Sicherung der Finanzströme. Außerdem will er mit einem "Humboldt Centre of International Excellence" unter anderem die Internationalität und Exzellenz der Forschung an der Universität Bayreuth stärken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hochschulrat vertraut Leible

Adalbert Weiß, der Vorsitzende des Hochschulrats, gratulierte Leible zur Wiederwahl: "Der Sieg über eine höchst respektable Gegenkandidatin, die sich ausgezeichnet präsentiert hat, dokumentiert die hohe Anerkennung und das Vertrauen, das sich Professor Leible während seiner ersten Amtszeit als Präsident erworben hat."

Lob für die Gegenkandidatin Pietraß

Weiß dankte gleichzeitig der Erziehungswissenschaftlerin Pietraß für ihre Bereitschaft, sich gegen einen amtierenden Kandidaten zu stellen: "Frau Professorin Pietraß war mit ihren klar strukturierten Aussagen zur strategischen Weiterentwicklung der Hochschule sowie mit ihren Vorstellungen zum Führungsstil eine Gegenkandidatin auf Augenhöhe mit guten Qualitäten für ein Präsidentenamt.