> Stecknadeln im Köder: Hund frisst präpariertes Stück Fleisch

Die Polizei sucht nach einer unbekannten Person, die ein Stück Fleisch mit Stecknadeln ausgelegt haben soll. Bei dem Vorfall handelt es sich in Coburg um den ersten seiner Art, so die Polizei. Nun stehen weitere Untersuchungen wegen des Köders an.