Staus zum Start in die bayerischen Sommerferien

Heute beginnen in Bayern die Sommerferien und für viele der Urlaub. Auf fast allen Autobahnen drohen Staus. Reisende treffen auf Pendlerverkehr. Es gibt viele Baustellen, und in Österreich dürfen Autofahrer, deren endgültiges Reiseziel nicht in Österreich liegt, am Wochenende auf bestimmten Autobahnabschnitten nicht auf Nebenstraßen abfahren.

Dauerbaustellen auf der A3

Lange Staus dürfte es an den Dauerbaustellen auf bayerischen Autobahnen geben, wie zum Beispiel auf der A3 Frankfurt – Nürnberg, wo zwischen Aschaffenburg und dem Kreuz Fürth/Erlangen schon seit Jahren der sechsstreifige Ausbau der Fahrbahn läuft.

Im weiteren Verlauf der A3 in Richtung Passau stehen oft Reisende in Richtung Österreich zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und Rosenhof im Stau, auch dort wird die Fahrbahn erweitert. Eine Staufalle ist - auch ohne Baustelle - der Grenztunnel Füssen auf der A7, weil der nur eine Röhre hat.

Fahrverbote in Österreich

Dieses Jahr sind die Urlauber aber vor allem wegen ihrer Reise durch Österreich in Sorge, weil samstags und sonntags im Salzburger Land und in Tirol die Umfahrungen mehrerer Autobahnabschnitte auf Nebenstrecken verboten sind.

Tauern- und Brennerautobahn

Konkret betrifft das die A10 Tauernautobahn zwischen Puch/Urstein und St. Michael im Lungau, die A12 Inntalautobahn zwischen Hall in Tirol und Zirl und die A13 Brennerautobahn zwischen Patsch und Gries am Brenner. Auf der Tauernautobahn bedeutet das beispielsweise, dass es keine Alternative zur mautpflichtigen Fahrt durch Tauern- und Katschbergtunnel gibt.

Einfach beträgt die Tunnelmaut 12 Euro. Auf der Internet-Homepage des österreichischen Autobahnbetreibers Asfinag kann man die Tunnelmaut online kaufen.

Auch Tanken gilt nicht als Ausrede

Wer kein konkretes Ausflugsziel, einen Gasthof oder Freunde benennen kann, wird in den genannten Abschnitten von der Polizei auf die Autobahn zurückgeschickt. Auch Tanken gilt nicht als Ausrede, da außerhalb der Streckensperrungen genug Tankmöglichketen bestünden, so das Land Tirol. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Autobahnanrainer vor dem Reise- und Ausweichverkehr zu schützen.

Bahnverkehr

Wer sich mit dem Zug in Richtung Süden aufmacht, muss nach Angaben der Deutschen Bahn auf den Verbindungen Richtung Österreich und Italien mit vollen Waggons rechnen. Das Fahrgastaufkommen sei aber nicht so geballt wie an Weihnachten oder Ostern, so ein Sprecher. Um auf die Hitze vorbereitet zu sein, werde zusätzlich Trinkwasser in den Zügen mitgenommen. Die Klimaanlagen würden zudem öfter gewartet und liefen auch weiter, wenn die Züge stehen.

Immer mehr Flugreisende

Am ersten Ferienwochenende erwarten die Flughäfen in München und Nürnberg 440.000 Passagiere. Für den gesamten Zeitraum der Sommerferien rechnet der Flughafen München mit bis zu sieben Millionen Passagieren. Insgesamt seien mehr als 53.000 Flüge angemeldet worden. Das sind gut 1.000 Flüge mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mehr Zeit einplanen

Passagiere sollten vor allem bei der Anreise mehr Zeit einplanen, unter anderem wegen Bauarbeiten an Parkhäusern und Parkplätzen sowie wegen der Sicherheitskontrollen. In diesem Zusammenhang noch ein Tipp, der Zeit sparen kann: Akkus, Powerbanks oder elektrische Zigaretten müssen immer ins Handgepäck.

Reiseziele: Von Spanien und Türkei bis Nordamerika

Der Airport Nürnberg stellt sich mit Aushilfen in der Gepäcksortierung und zusätzlichem Personal an den Ticketschaltern auf die Ferienzeit ein. Während die Flugzeuge in München am häufigsten in Richtung Italien, Spanien, Frankreich, aber auch Nordamerika starten, ist das türkische Antalya das wichtigste Nürnberger Ziel. Der Allgäu Airport Memmingen, der kleinste Verkehrsflughafen im Freistaat, rechnet mit 280.000 Passagieren in den Ferienwochen, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr.