Staus und Verkehr zum Ferienbeginn in Bayern

Die Hauptreisewelle startet am Freitagnachmittag, ab Samstagvormittag kommen zu den Weihnachtsurlaubern auch noch die Skifahrer dazu. Dann wird es besonders auf den Routen A3 Frankfurt-Nürnberg-München, A8 Stuttgart-München-Salzburg, A9 München-Nürnberg-Berlin und auf den Autobahnen A93, A94, A95 und A96 in Richtung der Skigebiete ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geben.

Behinderungen rund um München erwartet

Große Behinderungen durch Baustellen müssen die Autofahrer nicht befürchten, denn über die Weihnachtsferien stehen die Arbeiten an den meisten Autobahnbaustellen still. Eng kann es wegen der Dauerbaustelle auf der A99 Ostumfahrung München zwischen München-Nord und Aschheim/Ismaning sowohl in Richtung Salzburg als auch in Richtung Nürnberg werden.

Finales Einkaufswochenende vor Weihnachten

Ein größeres Gedränge wird es vor allem am Samstag in den Innenstädten geben: In Nürnberg, Regensburg, Augsburg und natürlich in München locken die großen Christkindlmärkte und die Möglichkeiten für Last-Minute-Einkäufe.

14.000 Flüge zwischen Weihnachten und Dreikönigstag

Mit dem 2. Weihnachtsfeiertag setzt die erste Rückreisewelle ein, die nächst größere dann mit Ende der Weihnachtsferien am 5. Januar. Hochbetrieb herrscht in den Weihnachtsferien am Münchner Flughafen. Zwischen dem 21. Dezember und 6. Januar werden rund 1,5 Millionen Reisende, verteilt auf mehr als 14.000 Flüge erwartet. Die meisten Flüge führen mit jeweils 540 Starts nach Italien und Spanien.

Unbedingt vorher das Bahn-Ticket kaufen

Auch die Deutsche Bahn ist bei Urlaubern stark gefragt. Unter dem Motto "Alles was rollen kann, wird rollen" stellt sich die Deutsche Bahn auf die hohe Nachfrage speziell am Freitag, 21. Dezember und Samstag, 22. Dezember ein. Wer noch kein Ticket gebucht hat, sollte das spätestens jetzt tun, am besten gleich verbunden mit einer Sitzplatzreservierung. Auch hier gilt: Am 4. Advent ist der beste Reisetag und wer es nicht ganz so eilig hat, sollte auf die ICs und Regionalzüge ausweichen.